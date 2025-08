Confira os números de Emerson Royal em sua estreia pelo Flamengo

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Flamengo recebeu o Atlético-MG no Maracanã e foi superado por 1 a 0. Apesar do resultado negativo, a partida marcou a estreia dos três novos reforços flamenguistas: Emerson Royal, Samuel Lino e Saúl.

Apesar do pouco tempo em campo, Emerson Royal teve participação ativa nos minutos finais, quando o Rubro-Negro intensificou a pressão em busca do empate. De acordo com o Sofascore, o lateral direito registrou os seguintes números:

#CopaDoBrasil ?? Emerson Royal em sua estreia pelo Flamengo (0-1 vs Atlético): ? 19 mins jogados

? 1 passe decisivo

? 13/13 passes certos (!)

?? 1/3 cruzamentos certos

? 1 finalização (na trave)

? 2 ações na área rival

? 1 bola recperada

? Nota Sofascore 6.9 pic.twitter.com/pWSFubq67i ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) August 1, 2025

Nos 19 minutos em que atuou, acertou os 13 passes que tentou, deu um passe decisivo, completou um dos três cruzamentos realizados e finalizou uma vez, na qual acertou o travessão. Além disso, teve duas ações na área adversária e recuperou uma bola.

Em uma das principais chances criadas pelo Flamengo, Royal acertou o travessão após desvio dentro da área, em jogada iniciada por Samuel Lino. Pouco depois, o atacante ex-Atlético de Madrid chegou a balançar as redes, mas teve seu gol anulado por impedimento.

Volta com data marcada

A decisão por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil ocorre na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), na Arena MRV. O Flamengo precisa vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal.