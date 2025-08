Defesa de Dudu usa cozinha e Marquezine para negar misoginia contra Leila

Do UOL, no Rio de Janeiro

O argumento que viralizou foi o de que VTNC seria misoginia contra Leila Pereira se a sigla significasse "vai trabalhar na cozinha". Mas a defesa de Dudu no julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) teve uma mudança de rota que foi além disso, com menção indireta até ao ex-casal Neymar e Bruna Marquezine.

O jogador foi denunciado por causa dos xingamentos e comentários sobre Leila. Ontem, seria a conclusão do caso no Pleno — a segunda instância do tribunal. A tarefa era tentar amenizar os danos do julgamento inicial, que terminou com seis jogos de suspensão e R$ 90 mil de multa.

Dudu trocou de advogados e também de linha argumentativa para se livrar do rótulo de misógino no episódio com a ex-empregadora. O jogador recorreu a especialistas do âmbito criminal para tentar reverter o cenário na segunda instância do STJD.

Dudu, do Atlético-MG, durante julgamento no STJD Imagem: Igor Siqueira/UOL

Dudu, desta vez, apareceu no tribunal. Ele veio ao Rio com a delegação do Galo, que à noite venceu o Flamengo pela Copa do Brasil.

Na sessão anterior, Dudu estava com o time voltando da Colômbia após enfrentar o Atlético Bucaramanga, pelos playoffs da Sul-Americana. Só mandou um vídeo, cujo conteúdo tinha desculpas mais amplas "às mulheres que se sentiram ofendidas", sem menção direta a Leila Pereira.

Mesmo presencialmente, Dudu não prestou depoimento no julgamento. Mas é "tradição" e um sinal de prestígio quando um jogador acusado aparece na sessão e destina horas do dia para respirar aquele ambiente.

Na tribuna, Dudu desta vez também usou uma advogada mulher. A criminalista Carla Lisboa, que estava acompanhada pelo advogado Diogo Pimenta - o sócio do escritório.

No simbolismo do caso envolvendo ofensa à única presidente mulher da Série A do Brasileirão, foi uma "equiparação" de forças, já que Leila Pereira também tinha uma voz feminina em sua defesa, Danielle Maiolini.

Logo de cara, a advogada de Dudu cutucou Leila por ter chamado o jogador de covarde naquele mesmo tribunal, quando prestou depoimento na primeira instância. A tentativa ao longo da sustentação foi tentar descolar o "VTNC" de uma ofensa misógina.

"O termo misoginia vem da junção de 'ódio' e 'mulher'. O que estamos avaliando é se efetivamente a retorsão do Eduardo a uma provocação indevida, que ele recebeu daquela que era sua empregadora, se caracteriza ódio contra mim e as doutoras aqui presentes", disse Carla, alegando que Leila foi quem ofendeu primeiro, ao declarar que Dudu saiu do Palmeiras pela porta dos fundos.

A referência a Neymar

A advogada reconheceu a pressão sobre Dudu no caso e argumentou que a pena de seis jogos tinha sido pesada demais. A pena mínima no artigo 243-G, no qual Dudu foi enquadrado, é de cinco jogos.

"Todas as vezes que nós como sociedade erramos ao punir além, o resultado foi pior", acrescentou.

Apareceu até uma menção indireta a um episódio envolvendo Neymar e a torcida do Sport, que fez máscaras de Bruna Marquezine para provocar o camisa 10 do Santos na Ilha do Retiro.

"Esse tribunal deveria se preocupar com torcedores de um determinado clube que usaram uma máscara de uma mulher para provocar um jogador, enquanto a outra estava em casa com os dois filhos dele."

Quando se encaminhava às considerações finais da sustentação diante dos auditores, veio a frase:.

'VTNC' já que dizem ser uma expressão tão ofensiva, muito embora no convívio com a mocidade hoje e indo aos campos de futebol é o que a gente mais ouve, se isso significa 'vai tomar no cu...' Para mim, seria misoginia se fosse 'vai trabalhar na cozinha'. Aí sim a gente estaria falando de algo que atingiu a todas.

Sessão adiada, e Dudu só no banco

O efeito prático da linha de defesa de Dudu não pôde ser visto na sessão de ontem. O julgamento foi suspenso porque a relatora do caso, Antonieta Silva, não conseguiu participar.

Mas o trabalho da defesa não terminou ali. Como o Pleno só vai conseguir se reunir na semana que vem, o jeito foi formalizar um pedido de efeito suspensivo.

O documento foi enviado às 16h19. A resposta veio às 18h14. Dudu, obviamente, já estava no hotel com a delegação do Galo. Ganhou uma vitória parcial nisso tudo: ficou livre para cumprir a suspensão apenas em jogos do Brasileirão e não da Copa do Brasil.

Foi relacionado, mas quem disse que entrou na partida? Cuca teve outras opções. Tanto trabalho retórico em vão? Pelo menos o Atlético-MG ganhou e saiu em vantagem diante do Flamengo.

Dudu está fora do jogo de domingo, contra o Red Bull Bragantino, e vai ter de esperar mais uma semana para entender as consequências finais do xingamento à presidente do Palmeiras.