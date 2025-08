Com Lucas em campo, São Paulo se reapresenta e abre preparação para encarar o Inter

Após a vitória sobre o Athletico-PR pela Copa do Brasil, o São Paulo se reapresentou na manhã desta sexta-feira com o novo desfalque de Wendell, mas com Lucas em campo. O elenco tricolor já virou a chave e iniciou a preparação para o confronto diante do Internacional, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como de praxe, os jogadores que foram titulares na vitória sobre o Furacão realizaram trabalhos de recuperação, com exercícios de mobilidade, força e aeróbios no SuperCT. O meia Rodriguinho, que sofreu cortes no rosto após um choque nos instantes finais do duelo e recebeu pontos logo após a partida, também permaneceu na parte interna.

Já os demais atletas fizeram atividades de mobilidade e de fundamentos técnicos antes de uma dinâmica de enfrentamentos, com situações de um contra um, dois contra dois, três contra três e quatro contra quatro. Preservado da partida, o goleiro Rafael treinou normalmente junto aos demais companheiros.

Houve ainda um terceiro grupo, composto pelos atletas que se encontram em transição com a preparação física, como Lucas, Luiz Gustavo e Lucca. Tais jogadores fizeram exercícios de fundamentos técnicos, posse de bola e um jogo em espaço reduzido com a participação de jovens das categorias de base. O trio, porém, ainda deve seguir fora para o próximo jogo.

Para o duelo contra o Inter, o técnico Hernán Crespo terá três problemas. Alan Franco e Ferreirinha receberam o terceiro amarelo e terão que cumprir suspensão. Já Wendell sofreu uma lesão na região posterior da coxa esquerda contra o Athletico-PR e também será baixa.

Além de Lucas, Luiz Gustavo e Lucca, ainda devem ser ausências os seguintes lesionados: Oscar (fraturas nos processos transversos das vértebras L1, L2 e L3), Calleri (ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Ryan Francisco (cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo).

O elenco do São Paulo fecha a preparação para o duelo contra o Inter na tarde deste sábado. A bola rola no domingo, a partir das 20h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio.

O São Paulo chega embalado após quatro vitórias consecutivas. No Brasileirão, o Tricolor se recuperou e pulou para a oitava colocação, com 22 pontos.