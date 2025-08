COB anuncia nova embaixadora para Jogos da Juventude 2025

A atleta Luísa Baptista será a embaixadora dos Jogos da Juventude de 2025, que têm como sede a cidade de Brasília. A competição é organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) e reúne cerca de 4 mil participantes, representando os 26 estados e o Distrito Federal.

Além de Luísa Baptista para o triatlo, outros dois embaixadores já estão confirmados: Rosângela Santos no atletismo e Bruninho no voleibol.

"Recebi o convite e adorei. Quando eu era mais nova, nunca estive nos Jogos. Então, mesmo depois de velhinha, eu estou muito feliz", disse Luísa, de 31 anos, medalhista de ouro nos Jogos Pan-americanos de 2019.

"É o maior evento esportivo nessa faixa etária e que pega todos os estados do país. Vejo isso como extremamente importante", completou.

Além disso, Luísa Batista vê o torneio como uma oportunidade de aprendizado para os atletas.



"É, sim, possível ter um futuro dentro do esporte no país. É possível encarar o esporte com uma profissão. E eu tenho certeza de que eles também vão se sentir melhores por estarem participando dos Jogos da Juventude", acredita.

Recuperada de um atropelamento em dezembro de 2023 que lhe causou 28 fraturas e a deixou 167 dias internada, a triatleta enxerga a importância que o esporte tem para a saúde mental e física.

Modalidades

Nos Jogos da Juventude, terão 20 modalidades: atletismo, águas abertas, badminton, ciclismo, triatlo, ginástica rítmica, esgrima, wrestling, judô, ginástica artística, basquete, taekwondo, natação, futsal, handebol, tiro com arco, vôlei de praia, tênis de mesa, voleibol e remo virtual.

A competição vai ocupar majoritariamente o Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), que receberá a maioria dos eventos, incluindo a sede do comitê organizador, o Centro de Convivência dos atletas, o restaurante, além da disputa de nove modalidades.