Clube da Premier League faz oferta por John, do Botafogo

Titular e um dos pilares do Botafogo em suas conquistas nas últimas temporadas, John vem despertando o interesse de clubes europeus na sua contratação. O West Ham, da Inglaterra, é uma das equipes de olho no goleiro e já realizou uma proposta pelo atleta.

De acordo com Fabrizio Romano, o clube de Londres fez uma proposta no valor de 8 milhões de euros (R$ 51 milhões) para ter John em seu plantel para a disputa da Premier League.

Além do West Ham, o Everton, também da Inglaterra, e Galatasaray, da Turquia, possuem interesse em contar com o arqueiro. Neste ano, o Manchester United também chegou a sondar a situação do atleta do Botafogo.

Na equipe carioca, John já acumula 84 partidas e foi peça fundamental nas conquistas da Copa Libertadores e do Brasileirão em 2024.

A próxima partida do Glorioso será válida pela 18ª rodada do Brasileiro, contra o Cruzeiro. O duelo será no Nilton Santos, às 16h (de Brasília).