Brasileiro Felipe Drugovich participa do primeiro treino na Hungria; Norris é o mais rápido

O brasileiro Felipe Drugovich, da Aston Martin, marcou presença no primeiro treino livre do GP da Hungria de Fórmula 1, realizado no circuito de Hungaroring, nesta sexta-feira. Ele substituiu Fernando Alonso, que alegou dores musculares nesta primeira sessão. Porém, a tendência é que o espanhol esteja no restante do fim de semana. Drugovich fez o 16º tempo, com 1m17s269.

O britânico Lando Norris, da McLaren, fez a volta mais rápida da sessão. O piloto de 25 anos fez o tempo de 1m16s052, após fazer 25 voltas na pista húngara.

O segundo mais rápido foi o companheiro de equipe de Norris, o australiano Oscar Piastri, com 1m16s071. Por fim, o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, ficou no terceiro lugar, com 1m16s269.

FP1 CLASSIFICATION Nothing in it between the two McLarens, with Leclerc just two tenths further back ?#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/St2QDZgqCq ? Formula 1 (@F1) August 1, 2025

O outro brasileiro da Fórmula 1, Gabriel Bortoleto não foi bem e ficou na 19ª colocação, com 1m17s652. O piloto da Kick Sauber vem de um grande fim de semana na Bélgica, quando pontuou na corrida.

Além disso, na equipe do próprio Bortoleto, quem participou do primeiro treino livre foi o novato Aron Paul, que substituiu Nico Hulkenberg. Restando mais de 30 minutos para o fim do treino. O jovem novato rodou na pista e ocasionou um Safety Car.

FADEL SENNA / AFP

Programação

Ainda nesta sexta-feira, às 12h (de Brasília), acontecerá o segundo livre. Já neste sábado, às 7h30, terá início o terceiro e último treino livre na Hungria. Às 11h teremos o treino classificatório para a corrida de domingo, às 10h.