Botafogo não cumpre prazo por dívida, e Santos estuda 'medidas cabíveis'

Do UOL, em Santos e RJ

O Santos estuda uma ação contra o Botafogo pelas dívidas do goleiro John e do zagueiro Jair.

O UOL apurou que o Botafogo não cumpriu o prazo prometido para pagar pela dupla. A parcela por Jair é de 1,5 milhão de dólares (R$ 8,3 mi) e venceu ontem. O combinado era incluir o débito de 750 mil dólares (R$ 4,1 mi) por John.

O clube carioca se comprometeu a pagar tudo até essa quinta-feira. Procurado pelo Santos, o Botafogo alegou dificuldade para honrar o compromisso.

Incomodado com a situação, o Santos estuda "medidas cabíveis", disse uma fonte à reportagem. Um dos caminhos é acionar o Botafogo na CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas) da CBF.

O Peixe alega que o Botafogo já vendeu Jair ao Nottingham Forest e, mesmo assim, não honra seu compromisso. Sem contar que recusou uma proposta de R$ 51 milhões do West Ham por John e ainda está ativo no mercado por reforços.

O Botafogo, por exemplo, tem uma dívida ainda maior com o Atlanta United, dos Estados Unidos, pela compra de Thiago Almada. A contratação do argentino foi acertada por US$ 21 milhões, mas o alvinegro não pagou um centavo sequer e o caso virou processo na Fifa.

Indagado se tinha problemas de fluxo de caixa no Brasil, Textor negou depois do jogo contra o Corinthians e afirmou ainda que o "Botafogo financia a Europa".