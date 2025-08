Bontempo convoca torcida para Santos x Juventude no Morumbis: "Prontos para vencer"

Em alta no Santos após entrar bem nos últimos jogos e marcar um gol no empate de 2 a 2 com o Sport, o meia Gabriel Bontempo projetou a partida contra o Juventude, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O embate será na segunda-feira, no Morumbis, às 20 horas (de Brasília).

"Fui feliz de ter ajudado na partida da passada. É óbvio que a gente queria ter vencido, mas diante das circunstâncias do jogo foi um bom resultado, um ponto importante. Agora estamos nos preparando da melhor maneira possível para encontrar a vitória nesta segunda-feira, conseguir esses três pontos e sair dessa situação o mais rápido possível", disse.

"O campeonato é muito disputado e não tem jogo fácil. Todas as partidas são equilibradas e contra o Juventude não será diferente. Mas a gente tem que fazer o dever de casa, diante da nossa torcida. Estamos prontos para fazer um bom jogo e conseguir vencer", completou o Menino da Vila.

O garoto ainda falou sobre a importância de contar com o apoio da torcida no Morumbis, especialmente por se tratar de um confronto direto contra a zona do rebaixamento. Cerca de 25 mil ingressos já foram vendidos.

"Agradeço o apoio de sempre e aproveito para convocar todos para nos apoiar durante o duelo de segunda-feira. É muito importante para nós dentro de campo ver a nossa torcida apoiando. Contra o Sport também vimos o setor de visitante lotado e isso nos dá energia a mais para estarmos sempre competindo no limite máximo. Então contamos com a Nação Santista na segunda para que a gente possa vencer e comemoramos juntos depois", finalizou Bontempo.

No momento, o Santos está na 17ª colocação do Brasileirão, com 15 pontos, assim como o Vasco, primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Juventude está com 11, em 19º.