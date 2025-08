Vendra foi 'amigo leal' e 'mudou o basquete': lendas se despedem do técnico

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

"Amigo leal", "técnico sempre muito para frente", "pessoa maravilhosa". Essas foram algumas frases que Hortência, Janeth e Marta Sobral, jogadoras que marcaram época no basquete feminino do Brasil, usaram para se referir a Antonio Carlos Vendramini, que morreu ontem, aos 74 anos.

Vendra, como era conhecido, foi um dos treinadores mais vitoriosos da modalidade e se tornou referência no basquete feminino do país. Ele estava internado e não resistiu a complicações causadas por um tumor.

Uma das maiores jogadoras do basquete brasileiro, Hortência classificou Vendramini como "uma das figuras mais importantes" da carreira dela. A Rainha, como foi apelidada, contou que a relação entre eles "transcendeu as quadras".

A Rainha, como foi apelidada, contou que a relação entre eles "transcendeu as quadras".

Janeth Arcain ressaltou o estilo de comando de Vendra e a liberdade que dava às atletas em quadra. Primeira brasileira e sul-americana a chegar à WNBA — a liga de basquete dos Estados Unidos —, ela lembrou com carinho do ex-comandante.

Janeth é um dos grandes nomes da história do basquete brasileiro Imagem: COB

Primeira brasileira e sul-americana a chegar à WNBA — a liga de basquete dos Estados Unidos —, ela lembrou com carinho do ex-comandante.

Integrante da mesma geração da seleção brasileira, Marta Sobral contou episódios extraquadra com Antonio Carlos Vendramini. Além dos clubes brasileiros, ela também esteve no basquete dos Estados Unidos e de Moçambique.

Além dos clubes brasileiros, ela também esteve no basquete dos Estados Unidos e de Moçambique.

Marta Sobral marcou época na seleção brasileira de basquete Imagem: Divulgação

Veja na íntegra

Hortência

"Com o coração apertado, me despeço de uma das figuras mais importantes da minha trajetória: o técnico Vendra. Ele partiu, mas deixa um legado imenso, que jamais será esquecido por todos nós.

Tive meu primeiro contato com ele na Prudentina, e, ao longo de mais de 10 anos de convivência, fomos construindo uma relação que transcendeu as quadras. Vendra não foi apenas um grande técnico, mas também um amigo leal, sempre presente nos momentos difíceis e nas conquistas.

Ele foi o técnico com quem mais vivi e com quem mais ganhei títulos. Cada vitória ao seu lado tinha um sabor especial, pois ele sabia exatamente como motivar e guiar suas jogadoras, como ninguém. Suas táticas, sempre ágeis e estratégicas, faziam a diferença em cada jogo. Ele era a mente por trás de cada vitória, mas, para mim, Vendra foi muito além disso: ele foi um mentor, alguém que me ajudou a superar desafios e a crescer, tanto dentro quanto fora das quadras.

Hoje, ao lembrar de tudo o que vivemos juntos, sinto uma imensa gratidão por tudo o que ele me proporcionou. Sua sabedoria e amizade sempre estarão em minha memória, como um exemplo de dedicação, paixão pelo esporte e, acima de tudo, humanidade.

Vendra, você se foi, mas o impacto que deixou em todos que tiveram o privilégio de trabalhar ao seu lado será eterno. Obrigada por tudo, por me ajudar a me tornar não apenas uma atleta melhor, mas uma pessoa melhor. Que sua alma descanse em paz".

Janeth

"Eu me sinto honrada de ter sido comandada pelo Vendra quando joguei em Sorocaba e quando atuei na seleção brasileira. Ele sempre foi uma pessoa muito amiga, um técnico sempre muito para frente, que nos dava muita liberdade de poder atuar dentro de quadra.

Ele sempre exigia 100% nos treinamentos e como pessoa, tanto ele quanto a família dele, sempre foram muito amigos. E isso sempre foi muito bom, não só para mim, acho que para todas as meninas que foram comandadas por ele. O que fica dele, para mim dele, é o sorriso, a alegria e o comando que sempre conseguiu explorar o 100% das atletas. O basquete feminino hoje está mais triste e peço, em minhas orações, que Deus conforte o coração dos familiares"

Marta Sobral

"Quando saí de Santo André, depois de 10 anos, e fui jogar em Sorocaba, o técnico era o Vendramini. Eu já tinha até jogado com o Vendramini no Brasileiro, em uma época em que se emprestava jogadoras para reforçar outras equipes. O Vendra era do Presidente Prudente e eu, de Santo André, fui jogar com ele lá. Foi a primeira vez que eu tive contato com ele. Depois disso, comecei a jogar com o Vendra no clube e também na seleção brasileira.

O Vendra era um técnico muito amigo, compreensivo. Ele conseguia levar cada atleta do seu jeito. Quando ele via que estávamos muito cansadas dos treinos, dos jogos, ele olhava para a nossa: 'vamos relaxar', e íamos correr no parque, fazer piquenique. Ele era uma pessoa muito humana, compreensiva e uma pessoa que sabia que o basquete era na nossa vida e a vida dele. O quanto ele se dedicava, o quanto dava atenção a todas nós... Era uma pessoa que sabia, realmente, como tratar cada uma jogadora. Sempre foi muito parceiro, e fora que ele tinha uma família maravilhosa.

Ele acabou sendo pai, amigo, irmão de todas nós jogadoras que ficaram com ele por muito tempo. Ele olhava para sua cara e falava assim: 'Hoje você não está bem, né?', e chamava você no canto, conversava, dava atenção. A gente sai muito cedo de casa para poder jogar basquete e, geralmente, os técnicos são as pessoas que nos apoiam quando a gente está longe da nossa família e o Vendre é essa pessoa maravilhosa.

É triste perder uma pessoa tão amada, tão amiga, uma pessoa que mudou o basquete brasileiro junto com outros técnicos. Logicamente, não fazemos nada sozinhos, é um esporte de coletivo, mas o Vendra deixou sua marca no basquete feminino e não tem uma pessoa do esporte, do basquete que não conhecia o Vendramini e não sabia do seu trabalho. É uma perda muito grande para o basquete feminino. Fica aqui meus sentimentos à toda família e amigos".