Argentina bate Uruguai nos pênaltis e fica com terceiro lugar da Copa América feminina

Nesta sexta-feira, a Argentina bateu o Uruguai nos pênaltis por 5 a 4 após um empate em 2 a 2 no tempo normal, e ficou com o terceiro lugar da Copa América feminina, no Estádio Casa Blanca. Aldana Cometti e Florencia Bonsegundo marcaram para Albiceleste, enquanto Esperanza Pizarro e Juliana Viera cravaram para as uruguaias.

A grande final acontece neste sábado, às 18h (de Brasília), no Estadio Rodrigo Paz Delgado entre a Seleção Brasileira, que eliminou o Uruguai na semi, e a Colômbia, que despachou a Argentina.

Argentina x Uruguai: o jogo

O confronto começou movimentado e logo aos 23 minutos do primeiro tempo, a Argentina abriu o placar com um gol de cabeça da zagueira Cometti, que aproveitou cobrança de escanteio para colocar sua equipe em vantagem.

No entanto, o Uruguai reagiu rapidamente e empatou aos 34 minutos, quando Pizarro acertou um belo chute de fora da área, sem chances para a goleira. Pouco depois, aos 44, foi a vez de Juliana Viera aproveitar uma sobra dentro da área e virar o jogo para as uruguaias, encerrando o primeiro tempo com vantagem de 2 a 1.

Na segunda etapa, a Argentina voltou determinada a buscar o empate. A equipe teve mais posse de bola e presença ofensiva, pressionando a defesa uruguaia. A insistência foi recompensada aos 35 minutos, quando Troncoso foi derrubada dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Bonsegundo assumiu a responsabilidade e cobrou com categoria no minuto seguinte, igualando o placar em 2 a 2. O jogo seguiu intenso até o fim, com chances para ambos os lados e defesas decisivas, mas sem alterações no placar.

Com o empate no tempo normal, a decisão do terceiro lugar foi para os pênaltis

Disputa de pênaltis

Nas cobranças de pênaltis, a Argentina contou com a frieza de suas jogadoras e venceu por 5 a 4.