Aline Milene projeta semestre de "decisões" e vê São Paulo em sinergia: "Estamos preparadas"

O São Paulo feminino terá um segundo semestre repleto partidas importantes. O Tricolor disputa o mata-mata do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, além do Campeonato Paulista e da Copa Libertadores. Não à toa, a capitã Aline Milene destacou que serão meses de "decisões".

A meio-campista valorizou a preparação do São Paulo para as competições do segundo semestre. Em meio às pausas para a data Fifa e a Copa América, o Tricolor disputou a The Women's Cup. O time acabou perdendo para o Racing Louisville (EUA) nos pênaltis, mas levou consigo aprendizados importantes.

"A The Women's Cup foi uma ótima oportunidade para enfrentarmos equipes de estilos diferentes e nos prepararmos para um segundo semestre cheio de competições. Começamos já no sábado pelo Paulistão, contra o Taubaté, e acredito que tivemos o melhor período de preparação possível e aproveitamos para corrigir pontos que deixamos a desejar no primeiro semestre", avaliou a capitã.

O São Paulo de Aline Milene, agora, mede forças contra o Taubaté no retorno do Campeonato Paulista. A bola rola neste sábado, às 11h (de Brasília), no Estádio Joaquim de Morais Filho, pela quinta rodada.

"Agora o foco total é no Paulistão, onde precisamos seguir vencendo para garantir a classificação entre os quatro primeiros. Estamos muito felizes em voltar a competir e com o desejo enorme de alcançar os objetivos que traçamos desde o início do ano. Sabemos que o segundo semestre é quando as decisões acontecem e estamos super focadas para buscar finais e títulos", afirmou a atleta.

Logo após o compromisso pelo Paulista, o São Paulo já tem um mata-mata pela frente. O Tricolor encara o Vasco na terceira fase da Copa do Brasil, que retornou ao calendário do futebol feminino nacional. Diferente do masculino, porém, as equipes se enfrentarão em jogo único em busca de uma vaga nas oitavas de final.

O São Paulo, assim, terá uma longa sequência de jogos. O time visita o Vasco já na próxima quarta-feira (06), às 19h30, em São Januário. Apesar da série complicada, Aline Milene garantiu que o elenco está em sinergia e focado em seus objetivos.

"A Copa do Brasil é uma competição muito importante, não só para o calendário do futebol feminino, mas também por oportunizar diferentes equipes de várias séries. Teremos um duelo fortíssimo contra o Vasco e sabemos que é jogo único, então precisamos de cautela e inteligência para encarar esse tipo de decisão. O objetivo é claro: passar de fase e chegar até as etapas finais da competição. Nosso grupo está muito preparado e fortalecido, dentro e fora de campo, com muita sinergia para buscar grandes resultados em todas as competições", concluiu a capitã tricolor.