Aderlan fica perto de trocar o Santos por outro clube da Série A

O Sport está perto de anunciar a contratação de Aderlan. O lateral direito está de saída do Santos.

O jogador de 34 anos está sem espaço no clube paulista, especialmente após as chegadas de Mayke e Igor Vinícius. Neste ano, ele soma apenas três partidas, sendo duas como titular.

A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Lucas Musetti e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Aderlan foi contratado pelo Santos no começo de 2024 e foi titular até julho, quando sofreu uma ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A grave lesão exigiu cirurgia e um longo processo de reabilitação, que se estendeu até abril deste ano.

Ao todo, são 19 partidas pelo Peixe, além de duas assistências. O lateral direito não entra em campo desde o dia 12 de maio.

O Sport é o lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas cinco pontos. O Leão, aliás, vem de um empate de 2 a 2 com o Alvinegro Praiano, pela 17ª rodada.