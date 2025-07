Do parque aquático ao Mundial: chinesa de 12 anos vira sensação da natação

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

A chinesa Yu Zidi tem sido a sensação do Mundial de Esportes Aquáticos, realizado em Singapura. Com apenas 12 anos, ela se tornou uma das nadadoras mais rápidas do mundo e recebeu elogios até de rivais.

O desempenho na água já fez Yu quebrar barreiras, uma vez que a idade mínima para o torneio é de 14 anos, e atletas mais jovens podem participar desde que atendam aos padrões de qualificação.

A jovem nadadora ficou muito perto do pódio nos 200m medley. Ela ficou na quarta colocação já na primeira final em um Mundial — fez a prova em 2min09s21s, 0s06 atrás da canadense Mary-Sophie Harvey, que levou o bronze.

"Ela pode ter mais pressão até o final da competição porque tem nadado muito bem até agora. Eu era júnior e pensava que era apenas uma questão de ganhar experiência para o futuro, e acho que indo para Los Angeles, provavelmente, a veremos muito mais", disse Harvey, à AFP.

O ouro ficou com a também canadense Summer McIntosh, enquanto a prata com a norte-americana Alex Walsh, que também enalteceu a chinesa.

Acho que será interessante ver como ela encara esta competição e a traduz para as futuras provas de natação, porque ela definitivamente tem um futuro brilhante Walsh, à AFP

Começo após ida a parque aquático

A paixão de Yu Zidi pela água nasceu em uma visita a um parque aquático quando tinha seis anos. "O verão estava muito quente, e meu pai me levou ao parque aquático", contou à Agência de Notícias Xinhua.

12-year-old sensation alert!

Yu Zidi just swam a blazing 2:10.63 in the women's 200m IM at the Chinese Nationals -- the fastest time ever by a 12-year-old



CCTV Sports pic.twitter.com/OacPsM8YYt -- World Aquatics (@WorldAquatics) May 19, 2025

Eu gostei da sensação refrescante da água e passei muito tempo em diferentes piscinas pequenas para crianças. Um dia, um treinador se aproximou de mim e perguntou se eu queria nadar mais rápido. Então, entrei para uma aula diária de natação infantil pelo resto do verão

Zidi passou a levar a natação mais a sério ao treinar no Clube de Natação Hebei Taihua Jinye, em Pequim, mas conta que quase deixou a carreira esportiva. "Quase desisti da natação antes do campeonato nacional do ano passado por causa do cansaço dos treinos e dos estudos. Graças aos meus treinadores, companheiros de equipe, amigos e pais, felizmente, percebi que a natação é uma parte essencial da minha vida e que não posso desistir dela. Continuo me lembrando de que o trabalho duro certamente trará bons resultados."

Touca de cachorro e pensamento na culinária

Yu Zidi chama atenção não apenas pelo desempenho na água, mas também pelo estilo. Com a pouca idade, ela tem "permissão" para levar as competições de forma mais leve e comprova isso com a touca que utiliza, que tem um desenho de um cachorro.

Quando me sinto cansada durante o treino, me encorajo imaginando como seria legal competir internacionalmente com um maiô com a bandeira nacional e minha touca de cachorro. Esse pensamento me recarrega de energia Yu, com bom humor, à Xinhua

As the youngest swimmer in the field, China's 12-year-old Yu Zidi has grabbed wide attention during the 2025 World Aquatics Championships in Singapore https://t.co/i9LAGHimlQ#AQUASingapore25 pic.twitter.com/b5IprW5EUq -- Xinhua Sports (@XHSports) July 27, 2025

A nadadora também revelou um segredo dos treinos. "As provas de medley, que exigem quatro estilos e habilidades diferentes, são consideradas as mais difíceis da natação, principalmente o medley individual de 400 metros. No entanto, para mim, é como experimentar diferentes culinárias. É divertido pensar em comidas deliciosas enquanto treino para as provas de medley mais desafiadoras."

Treino ao lado de ídola

A imprensa local já comparou Zidi a atletas como Ye Shiwen, medalhista de ouro nos 200 e 400 metros medley nas Olimpíadas de Londres-2012, e Zhang Yufei, ouro nos 200 metros borboleta em Tóquio-2020.

Elas são modelos para todos os jovens nadadores, mas tenho minha ídola mais próxima, Li Bingjie, que treina comigo todos os dias. Li e eu viemos da mesma cidade natal, Baoding. Conheço a história dela há muito tempo e me dediquei 200% para treinar com ela desde que entrei para o seu grupo de treinamento de elite. É um grande prazer e uma oportunidade de aprender com ela

Li Bingjie foi ouro nos 4×200 m livre e bronze nos 800 m livre em Tóquio-2020 e bronze no 4×200 m livre em Paris-2024.

Gênia? "Treinamento duro"

Yu se mostrou ansiosa antes da disputa do Mundial. Após o quarto lugar nos 200m medley, questionada sobre ser uma gênia da modalidade, rechaçou: "Não, na verdade, não. É tudo resultado de um treinamento duro".