Wendell sente dores e deixa o campo no 1º tempo em São Paulo x Athletico-PR

O técnico Hernán Crespo pode ter ganhado uma preocupação a mais no São Paulo. O ala esquerdo Wendell sentiu dores e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo do confronto diante do Athletico-PR, no Morumbis, no jogo no de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Wendell sentiu dores na perna direita aos 15 minutos da etapa inicial. O camisa 18 recebeu bola enfiada dentro da área e fez o dominío, mas foi pressionado por Habraão, zagueiro do Athletico-PR, se desequilibrou e caiu na área. O lateral esquerdo até tentou levantar, mas teve dificuldades. Ele permaneceu caído e saiu de maca.

Logo após a queda de Wendell, então, os companheiros já fizeram o sinal de substituição para o banco de reservas. O argentino Enzo Díaz, então, foi acionado por Crespo e entrou no lugar do camisa 18.

Na atual temporada, Wendell soma 19 partidas (13 como titular) e duas assistências. O lateral recuperou espaço com a chegada de Crespo e vinha de boas atuações.

O camisa 18 deve realizar exames na reapresentação do São Paulo para determinar se foi apenas um susto ou se houve algum problema físico de maior gravidade.

O departamento médico do São Paulo, vale lembrar, está cheio. Lucas (estiramento na cápsula posterior do joelho direito), Oscar (fraturas nos processos transversos das vértebras L1, L2 e L3), Calleri (ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Lucca (lesão no músculo adutor da coxa esquerda), Ryan Francisco (cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) seguem como baixas.