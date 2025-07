Viviane Lyra é ouro nos 20 km de Marcha Atlética feminina do Troféu Brasil

Na manhã desta quinta-feira, no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, Viviane Lyra conquistou a medalha de ouro nos 20 km da Marcha Atlética feminina no Troféu Brasil. A atleta marcou 1h30min52, à frente de Gabriela de Sousa Muniz, em segundo (1h32min50) e de Mayara Luize Vicente, na terceira colocação (1h41min46).

Viviane revelou que passou por dificuldades na preparação, mas celebrou a conquista.

"Muita felicidade, principalmente gratidão, agradeço muito a Deus por estar aqui e poder dar o meu melhor, apesar de não ter sido exatamente como planejei com meu treinador. Essas últimas semanas foram muito difíceis, enfrentei alguns problemas, então cheguei aqui sem saber como eu estava, e fazer uma prova nesse ritmo, sozinha, imprimindo meu próprio ritmo e sentindo meu corpo foi muito bom para eu saber que estou no caminho certo", disse.

A brasileira é um dos grandes nomes da marcha atlética sul-americana. Ela já possui índice para os 20 km e está bem posicionada no ranking mundial para os 35 km, mantendo a chance de disputar ambas as distâncias no Mundial de Tóquio, que será realizado de 13 a 31 de setembro.

Vitória de Caio Bonfim no masculino

Além dela, o brasileiro Caio Bonfim também brilhou na manhã desta quinta-feira, nos 20 km de Marcha Atlética masculina, ao vencer com o tempo de 1h18min37s.

Com esse resultado, o atleta registrou a quarta melhor marca da história em pista e tornou-se o primeiro sul-americano a completar a prova abaixo de 1h19min nesse tipo de trajeto.