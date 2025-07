Viviane Lyra celebra ouro no Troféu Brasil e afirma: "Empolgada para o Mundial"

Na manhã desta quinta-feira, no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, Viviane Lyra conquistou a medalha de ouro nos 20 km da Marcha Atlética feminina no Troféu Brasil ao completar a prova em 1h30min52. A atleta ficou à frente de Gabriela de Sousa Muniz (1h32min50) e de Mayara Luize Vicente (1h41min46), que fecharam o pódio.

Viviane celebrou o momento e destacou que o principal objetivo é o Mundial.

"Estou muito feliz, passei por momentos difíceis na preparação, não foi como planejei, mas chegar aqui e estar em alta performance me mostra como a preparação está sendo feita com cautela, com os objetivos traçados que é o Mundial", disse à Gazeta Esportiva.

A atleta é um dos grandes nomes da marcha atlética sul-americana. Viviane já possui índice para os 20 km e está bem posicionada no ranking mundial para os 35 km, mantendo a chance de disputar ambas as distâncias no Mundial de Tóquio, que será realizado de 13 a 31 de setembro.

"Estou no caminho certo, essa prova me traz motivação e estou realmente muito empolgada para fazer um excelente Mundial. Eu quero agradecer muito minha equipe, meu treinador, meus massoterapuetas, preparador físico, todos que estão trabalhando ao longo de todas essas temporadas comigo, me dando todo suporte, eu agradeço demais porque sem a minha equipe multidisciplinar eu não seria nada. Então todo suporte pra mim foi imprescindível pra eu chegar aqui e conseguir dar meu 100%", completou.