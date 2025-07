Vitor Belfort dispara contra ascensão de influenciadores nos ringues e mira Jake Paul

O ex-campeão do UFC Vitor Belfort reacendeu um debate cada vez mais presente no universo dos esportes de combate: a crescente influência de criadores de conteúdo digital nas arenas profissionais. Em entrevista ao portal 'MMA Fighting', ele afirmou que figuras como Jake Paul, apesar da visibilidade e do sucesso comercial, não representam o que considera ser um "lutador real".

Veterano do MMA, Belfort destacou sua frustração com a mudança no foco de patrocinadores e marcas, que vêm priorizando métricas nas redes sociais em detrimento das conquistas dentro do ringue. Para ele, essa tendência desvaloriza a dedicação dos atletas profissionais e prejudica o desenvolvimento do esporte.

"Eu não me importo com quantos likes ele tem. Eu acho que você nunca pode assinar um patrocínio ou um acordo por causa de likes. O problema do mundo é que nós vivemos em uma geração, agora, sobre conteúdo. Mas eu digo: 'Que tipo de conteúdo? Me diga, você é um criador de conteúdo?' Ele diz: 'Eu faço as pessoas rirem'. Então, o problema é entender os valores das coisas que você faz. É muito triste que hoje em dia os atletas estão perdendo mercado para essas pessoas (...) Agora, a marca está procurando, ao invés de colocar dinheiro no atleta, está colocando no influenciador que tem mais seguidores e faz alguma coisa boba. Olhe para o Jake Paul, é um exemplo", lamentou.

O americano, alvo das críticas, começou sua trajetória na internet com vídeos de humor e ganhou notoriedade no YouTube, onde acumula quase 21 milhões de inscritos. Em 2018, estreou nos ringues e, desde então, vem investindo na carreira como boxeador, com vitórias sobre lendas como Anderson Silva e Mike Tyson, além de um cartel profissional de 12 triunfos e apenas uma derrota.

Estratégia

Apesar do desempenho, o 'Fenômeno' acredita que o sucesso de Paul se apoia mais na construção de uma imagem midiática e na escolha cuidadosa de adversários do que em méritos esportivos tradicionais. Segundo ele, isso distorce a essência da luta e gera uma percepção equivocada do que é ser um verdadeiro competidor.

"O Jake Paul é um lutador? Eu digo: 'O quê?' Eu entendo que ele é agora, mas ele criou um elemento totalmente diferente. Ele não é um lutador real. Eu tenho respeito pelo que ele fez, mas ele não é. Ele escolhe seus oponentes, ele criou sua carreira, mas as pessoas acham que isso é um lutador real. Ele não é. E, quer dizer, eu sei que ele é bem-sucedido, eu sei que ele fez algo, mas isso não é o que é", explicou.

Vitor Belfort vs Wanderlei Silva 2

A revanche entre Belfort e Wanderlei Silva acontece no Spaten Fight Night 2, marcado para o dia 27 de setembro, em São Paulo, com transmissão ao vivo pela TV Globo. O reencontro ocorre mais de 25 anos após o primeiro duelo entre os dois, em 1998, também na capital paulista. Na ocasião, sob as regras do MMA, Vitor venceu por nocaute em apenas 44 segundos.

Em 2012, os dois chegaram a ser escalados para uma revanche no UFC 147, após atuarem como técnicos rivais na primeira temporada do reality The Ultimate Fighter Brasil. No entanto, uma lesão na mão tirou Belfort do combate. 'Cachorro Louco' acabou derrotado por Rich Franklin, substituto de última hora, em uma das lutas mais comentadas do evento.

