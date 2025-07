Vila Nova x Coritiba: veja onde assistir ao jogo pela Série B

A 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá início nesta quinta-feira. O Vila Nova recebe o Coritiba, às 21h35 (de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia.

Onde assistir: a partida terá transmissão ao vivo do Disney+.

Os donos da casa buscam a recuperação após terem a sequência positiva encerrada, na derrota para o Volta Redonda, por 2 a 1. O Vila Nova inicia a rodada na nona posição, com 27 pontos, e uma vitória faz a equipe goiana colar no grupo de acesso da competição.

Já o Coritiba quer encerrar a série de três jogos sem vitória na Série B. Com um triunfo, o Coxa, que inicia a rodada na terceira posição, com 35 pontos, assume a liderança provisória do torneio.

Arbitragem

Gustavo Ervino Bauermann será o árbitro da partida, com Gizeli Casaril e Bruno Muller como assistentes. Jose Claudio Rocha Filho comandará o VAR.