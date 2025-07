Verstappen confirma que ficará na Red Bull no ano que vem

BUDAPESTE (Reuters) - Max Verstappen confirmou que correrá pela Red Bull na próxima temporada, acabando com as especulações de que o tetracampeão mundial de Fórmula 1 poderia se juntar à Mercedes para o início de uma nova era no esporte.

"Acho que é hora de acabar com todos os rumores. Para mim, sempre foi muito claro que eu ficaria", disse ele aos repórteres no Grande Prêmio da Hungria, nesta quinta-feira.

"E esse era o sentimento geral na equipe, porque estamos sempre discutindo o que podemos fazer com o carro e, quando você não vai ficar, você para de falar sobre esse tipo de coisa. E eu nunca parei."

A Fórmula 1 inicia uma nova era de motores no próximo ano em uma grande mudança que pode alterar a hierarquia, com a Mercedes devendo ser forte, enquanto a Red Bull está fabricando sua própria unidade de potência após uma separação com a Honda.

(Reportagem de Alan Baldwin)