UFC Rio! Ultimate oficializa retorno ao Brasil com evento em outubro

Agora é oficial! Depois de mais de um ano de espera, o fã de MMA brasileiro poderá matar a saudade de acompanhar um evento do Ultimate 'in loco'. Afinal de contas, na noite da última quarta-feira (30), a liga presidida por Dana White anunciou seu retorno ao país para promover o card do UFC Rio, programado para o dia 11 de outubro e com sede na 'Farmasi Arena', na Barra da Tijuca (RJ).

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o UFC oficializou sua volta ao Brasil com uma arte da cidade do Rio de Janeiro. No anúncio, a empresa também frisa que se trata de um evento 'Fight Night'. Sendo assim, a tendência é que não haja lutas por cinturão envolvidas no show - ao contrário dos tradicionais cards numerados de 'PPV'.

"VOLTAMOS, Brasil! O UFC retorna ao Rio de Janeiro para mais uma noite de lutas em 11 de outubro! Cadastre-se no link do perfil para ter acesso à pré-venda de ingressos", destacou o perfil oficial do Ultimate nas redes sociais.

Card ganhando forma

Antes mesmo do anúncio oficial do Ultimate confirmando novamente o Brasil como uma de suas sedes, a empresa já negociava algumas lutas para o card do UFC Rio. Alguns representantes do 'Esquadrão Brasileiro', neste caso, os 'atletas da casa', já foram encaminhados para entrarem em ação no dia 11 de outubro. Nomes como Vitor Petrino, Jhonata Diniz, Julia Polastri e Lucas Fenômeno devem pintar no evento da 'Cidade Maravilhosa'. O show ainda não tem, porém, um 'main event' definido.

Relembre a última visita do UFC ao Brasil

Agora oficialmente anunciado, o UFC Rio encerrará um período de mais de um ano sem eventos da liga no país. A última vez que o Ultimate desembarcou no Brasil foi em maio de 2024, também na 'Cidade Maravilhosa', para promover o card numerado do UFC 301. Na ocasião, o campeão peso-mosca (57 kg) Alexandre Pantoja defendeu o cinturão contra Steve Erceg na luta principal. O 'co-main event' ficou por conta da disputa entre José Aldo e Jonathan Martinez, vencida em grande estilo pelo 'Rei do Rio'.

