UFC Fight Night é anunciado no Rio de Janeiro

O UFC já tem data e local para seu retorno ao Brasil: dia 11 de outubro, na Farmasi Arena, na cidade do Rio de Janeiro.

O anúncio do UFC Fight Night Rio foi feito nesta quarta-feira, em um encontro entre o Vice-Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, o Secretário Municipal de Esportes, Guilherme Schleder, a lenda do UFC e embaixador da organização no país, Rodrigo Minotauro, e o Vice-Presidente Sênior do UFC no Brasil, Eduardo Galetti.

Assim, o evento em outubro marcará a 13ª visita da organização ao Rio, cidade que mais recebeu eventos no Brasil na história.

UFC: sucesso no Brasil

Em sua passagem mais recente pelo Brasil, a organização reuniu mais de 14.000 fãs na Farmasi Arena, que assistiram à segunda defesa de cinturão do campeão peso-mosca Alexandre Pantoja e o retorno do Rei do Rio, José Aldo, à categoria.

Mais informações sobre o evento e a venda de ingressos serão divulgadas nas próximas semanas.