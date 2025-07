Triunfo no Beira-Rio reforça superioridade recente do Fluminense sobre o Inter

Na última quarta-feira, em duelo válido pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Fluminense visitou o Internacional no Beira-Rio, venceu por 2 a 1 com grande atuação de Everaldo, que marcou dois gols, e reforçou sua superioridade recente em relação ao Colorado. Confira mais números do embate:

Dos últimos oito compromissos entre ambas as equipes, o Tricolor das Laranjeiras venceu quatro, empatou três e foi superado em apenas um. Esses números equivalem a um aproveitamento de 63% registrado pelo time agora comandado por Renato Gaúcho.

? O @FluminenseFC só perdeu 1 dos seus últimos 8 jogos contra o Internacional! ?? ?? 8 jogos

? 4V - 3E - 1D

? 63% aproveitamento

?? 11 gols

? 7 gols sofridos

? 12 grandes chances

? 14 grandes chances cedidas

? 6.7 finalizações p/ marcar gol (!)

?? 16.9 finalizações p/... pic.twitter.com/7looD7Rizn ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) July 31, 2025

De acordo com o Sofascore, no recorte, o Fluminense balançou as redes 11 vezes e sofreu apenas sete tentos. Contudo, novamente no período citado, enquanto os cariocas somaram 12 grandes chances, cederam 14.

Também segundo a plataforma de estatísticas, o Tricolor tem se mostrado muito mais efetivo ofensivamente, uma vez que precisa de apenas 6,7 finalizações para marcar um gol. Do outro lado, o Internacional necessita de impressionantes 16,9 chutes.

As equipes decidirão a vaga para as quartas de final na próxima quarta, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O Fluminense precisa do empate para seguir na competição. Já o Inter necessita vencer por dois gols de diferença para se classificar.