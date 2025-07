Tribunal irlandês rejeita recurso de McGregor em caso de estupro

Por Conor Humphries

DUBLIN (Reuters) - O lutador de artes marciais Conor McGregor perdeu na quinta-feira seu recurso contra a conclusão de um júri civil de que ele estuprou uma mulher em um quarto de hotel em 2018, com a Corte de Apelação da Irlanda rejeitando seu recurso na íntegra.

A autora da ação, Nikita Hand, alegou que McGregor a agrediu sexualmente em 9 de dezembro de 2018. Em novembro passado, um júri da Alta Corte da Irlanda decidiu a favor de Hand e ordenou que McGregor pagasse a ela cerca de 250.000 euros por danos.

McGregor, de 36 anos, negou a alegação e disse que fez "sexo totalmente consensual" com Hand. Ele também negou ter causado hematomas na autora da ação.

Na apelação ouvida no início deste mês, os advogados de McGregor disseram que o juiz cometeu um erro ao instruir o júri a decidir se ele "agrediu" em vez de "agrediu sexualmente" a vítima.

O juiz Brian O'Moore disse na quinta-feira que o tribunal de apelação não tinha dúvidas de que o efeito geral da acusação do juiz de primeira instância era dizer a eles que a alegação central de Hand contra McGregor era que ele a havia estuprado.

"O júri considerou como fato que o sr. McGregor agrediu a sra. Hand, estuprando-a", afirmou O'Moore, lendo a decisão.

A equipe jurídica de McGregor também argumentou que o juiz não deveria ter permitido uma linha de questionamento durante o interrogatório sobre as respostas "sem comentários" de McGregor em um interrogatório policial. Esse argumento também foi rejeitado.

Hand abraçou várias pessoas ao seu lado após a decisão do tribunal de apelação.

"Para todos os sobreviventes, eu sei como é difícil, mas, por favor, não se calem... Vocês merecem ser ouvidos, vocês também merecem justiça. Hoje, posso finalmente seguir em frente e tentar me curar", disse Hand em uma declaração do lado de fora do tribunal.

(Reportagem de Conor Humphries)