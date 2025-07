Transmissão ao vivo de Flamengo x Atlético-MG pela Copa do Brasil: veja onde assistir

Flamengo e Atlético-MG medem forças hoje, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? A transmissão do jogo será feita pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

Flamengo venceu o Atlético no fim de semana pelo Brasileirão. O confronto no Maracanã terminou 1 a 0 para o Rubro-Negro, com gol do zagueiro Léo Ortiz na etapa final.

Time carioca avançou sem sustos na Copa do Brasil. Mesmo com reservas, o Flamengo superou o Botafogo-PB por 5 a 2 no agregado dos jogos.

Atlético garantiu a vaga com goleada em casa. Depois de empatar com o Maringá fora, o Galo fez 4 a 0 na volta e se classificou.

Flamengo x Atlético-MG -- Copa do Brasil 2025