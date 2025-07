Tabatha Ricci analisa sequência de cotoveladas que lesionou Amanda Ribas

Tabatha Ricci revelou detalhes do momento em que percebeu ter causado uma lesão séria em Amanda Ribas durante o duelo entre as duas brasileiras no UFC Abu Dhabi, realizado no último sábado (26). Em entrevista exclusiva à Ag Fight, a paulista descreveu sua reação ao ver a rival cair após uma sequência de cotoveladas que resultaram em uma grave contusão facial.

No segundo round da luta, 'Baby Shark' impôs forte pressão no clinch contra a grade e desferiu uma série de golpes curtos com o cotovelo, que acabaram sendo decisivos para o desfecho do combate. Segundo a atleta, um dos ataques atingiu em cheio a adversária, o que a fez perceber imediatamente a gravidade da situação.

"Eu estava no clinch e a minha cabeça estava bem embaixo do queixo da Amanda, e eu estava fazendo pressão ali e mandando as cotoveladas. Eu senti que algumas estavam entrando, mas que ela estava defendendo e também tentando jogar o joelho de encontro. E aí, acho que uma pegou muito bem e, na verdade, eu senti ela ficando mole. Ela foi caindo. Eu falei: 'nossa, essa entrou?'. Corri para a perna para tentar quedar, mas ela já foi caindo, fechando o rosto e eu terminei socando do lado. Na hora que ela caiu cobrindo o rosto, eu falei: 'Pegou feio'", relatou a lutadora.

Após a luta, foi confirmado que Ribas sofreu uma lesão no nervo trigêmeo - responsável pelas funções sensoriais e motoras da face - o que gerou dores intensas. A mineira chegou a ser avaliada por especialistas nos Emirados Árabes Unidos, mas os médicos optaram por transferi-la ao Brasil, onde passará por cirurgia no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Gesto de amizade

Sensível à condição da compatriota, Tabatha fez questão de entrar em contato para prestar solidariedade. "Mandei uma mensagem pra ela, conversei com o manager dela e ela tá bem. Mas tem que fazer uma cirurgia aqui no Brasil, né? Não conseguiu fazer lá. Parece que pegou um nervo que a dor é sinistra", comentou.

A vitória por nocaute técnico marcou a reabilitação de Ricci no Ultimate, após revés em sua última apresentação. Já Ribas, que acumula quatro derrotas nas últimas cinco lutas, vive seu momento mais delicado na organização, agora agravado por uma lesão que pode impactar diretamente sua trajetória profissional.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok