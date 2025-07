Seleção Brasileira de basquete encerra excursão na China com vitória sobre Montenegro

Nesta quinta-feira, a Seleção Brasileira de basquete masculino derrotou Montenegro por 110 a 106 e encerrou seu período de amistosos na China.

Em um jogo com duas prorrogações, o Brasil levou a melhor sobre Montenegro graças ao grande desempenho do armador Caio Pacheco e do ala Daniel Von Haydin, que, juntos, somaram 59 pontos.

Que bola de três pontos espetacular do Von Haydin pra mandar o duelo entre Brasil e Montenegro pela Four Nations para a prorrogação! ??? A camisa 30 não é atoa! Ele é gelado. Ta valendo tabelada sem avisar? ? pic.twitter.com/o63FZoOpXq ? Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) July 31, 2025

A excursão na China fez parte do projeto de desenvolvimento de atletas para os próximos ciclos olímpicos. A comissão técnica de Petrovic contou com três prospectos com 18 anos ou menos: o ala-pivô João Gluck e o armador Pedrinho Figueiredo, ambos com 16 anos, e o ala Pedro Pastre, de 18.

O Brasil deixa a China com quatro vitórias em cinco jogos, além da conquista do torneio amistoso Solidarity Cup. O único revés da equipe de Petrovic foi contra a Nova Zelândia.

Foco na AmeriCup

Agora, a Seleção Brasileira volta suas atenções para a AmeriCup, que será disputada entre os dias 22 e 31 de agosto, em Manágua, na Nicarágua. A equipe de Petrovic se apresenta neste domingo, em Guarapari (ES), para iniciar a preparação para o torneio.

Antes da AmeriCup, o Brasil ainda disputa a Copa Latina, no Panamá. Entre os dias 17 e 19 de agosto, a Seleção participará de um quadrangular contra Argentina, Uruguai e Panamá. Após a competição, a delegação desembarca na Nicarágua no dia 20.