São Silvestre lança arte que estampará a ecobag oficial da 100ª edição

A organização da Corrida Internacional de São Silvestre e a plataforma Artistas do Brasil anunciaram nesta quarta-feira, a obra "Passos da cidade viva", de autoria de Climacio Charille, como a ilustração que estampará a ecobag oficial do evento.

A escolha é resultado da Seletiva Artistas do Brasil | 100ª Corrida de São Silvestre, concurso nacional criado especialmente para definir a arte da sacola que integrará o kit de inscrição da centésima edição da mais tradicional prova de rua do país.

"Como parte viva da corrida, a cidade acompanha cada passo dos atletas, como se também estivesse correndo junto, inclinada em movimento", destacou Charille.

"Além de se integrarem à trajetória da São Silvestre, seus marcos históricos tornam-se personagens ativos da celebração, reforçando a ideia de que, há 100 anos, São Paulo e sua gente correm lado a lado. A arte também celebra a diversidade dos participantes, pessoas de diferentes origens, corpos e histórias, que fazem da corrida uma expressão coletiva de resistência, inclusão e pertencimento", acrescentou.

Com a seleção, Charille terá sua ilustração estampada em milhares de ecobags, que serão entregues aos corredores que se inscreverem na prova de 2025. A sacola também conterá a biografia do artista, sua rede social e será produzida em formato especial, pensado para ser facilmente emoldurado, transformando o brinde esportivo em peça de arte acessível.

Além da visibilidade nacional junto a um dos maiores públicos de corrida do mundo, Charille receberá um prêmio em dinheiro de R$ 5.000,00.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Climacio Pinguim ? (@climacio)

São Silvestre: tradição que celebra a arte

A arte foi selecionada entre dezenas de obras inéditas enviadas por criadores de dez estados brasileiros. Participaram artistas com as mais variadas formações e origens, que utilizaram diferentes tipos de linguagens para expressar a conexão entre o espírito esportivo e a diversidade que caracterizam a prova.

O processo de seleção foi conduzido por um time de curadores da Artistas do Brasil, com participação dos artistas visuais Karol Stefanini e Cusco Rebel. A decisão e validação final ficaram a cargo da Fundação Cásper Líbero - entidade idealizadora e realizadora da São Silvestre desde 1925.

Para o fundador da Artistas do Brasil, Carlos Nauff, a parceria com São Silvestre conecta duas tradições paulistanas: a vocação artística e as provas de rua.

"A Corrida Internacional de São Silvestre é um patrimônio cultural de São Paulo e um símbolo de celebração coletiva. Levar arte autoral para a corrida mais tradicional do país é também uma forma de democratizar a produção artística brasileira e valorizar nossos criadores visuais", resumiu Nauff.

Com largada e chegada na Avenida Paulista, a São Silvestre acontece no dia 31 de dezembro e mantém, desde sua origem, um percurso de 15?km por vias icônicas de São Paulo. A 99ª edição, em 2024, contou com 37.500 participantes de 1.540 cidades brasileiras e mais de 40 países.

Para a edição histórica de 2025, a expectativa dos organizadores é ampliar o número de participantes, que receberão a ecobag ilustrada pela arte vencedora.