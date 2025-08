São Paulo vence Athletico-PR e larga em vantagem nas oitavas da Copa do Brasil

O São Paulo largou em vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira, o Tricolor venceu o Athletico-PR no jogo de ida, por 2 a 1, no Morumbis. Pablo Maia e Ferreirinha anotaram para os donos da casa, enquanto Viveros entrou no segundo tempo e descontou para o Furacão.

Com o resultado, o São Paulo precisa somente de um empate no jogo de volta para se classificar às quartas de final. Se o Athletico-PR ganhar por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Já um triunfo por dois ou mais gols leva o Furacão à próxima fase da Copa do Brasil.

O duelo de volta entre São Paulo e Athletico-PR está agendado para a próxima quarta-feira (06), às 19h30 (de Brasília), na Ligga Arena.

Antes disso, porém, as duas equipes disputam outros compromissos. O São Paulo visita o Internacional neste domingo, às 20h30, no Beira-Rio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Athletico-PR recebe o Paysandu também no domingo, às 18h30, na Ligga Arena, pela 20ª rodada da Série B.

O jogo

A primeira oportunidade do jogo saiu aos cinco minutos do primeiro tempo. Fernando alçou bola para dentro da área. Alan Kardec se antecipou à zaga do São Paulo e cabeceou, mas a bola passou próxima à trave esquerda e foi pela linha de fundo. Um minuto depois, o Tricolor respondeu com Arboleda, que cabeceou nas mãos de Santos. Com 19 minutos, o São Paulo arriscou com Rodriguinho fora da área, mas mandou por cima do gol.

Foi aos 31 minutos que o São Paulo, depois de pressionar o Athletico-PR, conseguiu abrir o placar. Ferreira rolou para Marcos Antônio, que chutou e carimbou a zaga do Furacão. A bola sobrou com Alan Franco, que tocou para Pablo Maia. Da entrada da área, o volante bateu colocado e marcou um bonito gol para explodir a torcida no Morumbis: 1 a 0.

Aos 43 minutos, o Athletico-PR assustou o São Paulo novamente. Giuliano recebeu na entrada da área e cruzou rasteiro para Alan Kardec. A bola passou por todos da zaga tricolor e o centroavante chegou finalizando de primeira, mas o chute não teve direção e Jandrei fez a defesa tranquila no meio do gol.

Nos acréscimos, o São Paulo quase ampliou em duas chances seguidas. No primeiro, Rodriguinho chutou de fora da área e viu a bola passar rente à trave. Já no segundo, Ferreira lançou André Silva em velocidade. O centroavante saiu cara a cara com o goleiro, mas bateu mal e Santos defendeu.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo não reservou grandes emoções, pelo menos até os 25 minutos. O Athletico-PR melhorou com as trocas promovidas pelo técnico Odair Hellmann, mas ofereceu pouco perigo ao gol defendido por Jandrei. Já o São Paulo também teve alterações e administrou a vantagem no placar.

Foi aos 31 minutos que o São Paulo ampliou a vantagem para delírio da torcida no Morumbis. Rodriguinho fez bela jogada individual, se livrou de dois marcadores, invadiu a grande área e cruzou para trás. Ferreirinha só teve o trabalho de concluir para o fundo das redes e fazer 2 a 0.

Com 37 minutos, o São Paulo quase fez o terceiro. Alisson tocou para Ferreirinha, que enfiou bola para Enzo Díaz. O lateral chegou batendo de primeira e viu a bola explodir na trave. Minutos depois, Ferreirinha arriscou de fora da área e a bola passou próxima ao gol, mas foi para fora.

Aos 41 minutos, o Athletico-PR descontou. Benavidez invadiu a grande área pelo lado esquerdo e cruzou para trás. Viveiros finalizou para o fundo das redes e diminuiu a vantagem do São Paulo.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO 2 X 1 ATHLETICO-PR

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)



Data: 31 de julho de 2025, quinta-feira



Horário: 19h30 (de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)



Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Thiaggo Americano Labes (SC)



VAR: Wagner Reway (SC)



Público: 42.042 torcedores



Renda: R$ 1.944.658,00

GOLS: Pablo Maia, aos 31? do 1ºT; Ferreirinha, aos 31? do 2º T (São Paulo) / Viveros, aos 41? do 2ºT (Athletico-PR)



Cartões amarelos: Wendell, Cédric Soares e Rodriguinho (São Paulo) / Belezi e Odair Hellmann (Athletico-PR)



Cartão vermelho: Odair Hellmann (Athletico-PR)

SÃO PAULO: Jandrei; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Cédric Soares (Maik), Pablo Maia (Bobadilla), Marcos Antônio (Alisson), Rodriguinho e Wendell (Enzo Díaz); Ferreirinha e André Silva (Luciano).



Técnico: Hernán Crespo

ATHLETICO-PR: Santos; Belezi, Habraão e Léo Pelé; Gastón Benavidez, Patrick, Riquelme (João Cruz), Dudu (Mendoza), Giuliano (Zapelli) e Fernando (Felipinho); Alan Kardec (Viveros).



Técnico: Odair Hellmann