São Paulo terá Jandrei no gol e mudanças no meio para encarar o Athletico-PR; veja escalações

O São Paulo está escalado para o duelo de logo mais contra o Athletico-PR, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O técnico Hernán Crespo definiu o Tricolor com mudanças no gol, na zaga e especialmente no meio-campo.

A primeira alteração começa já no gol: Rafael foi poupado e Jandrei assumiu a vaga. Já na zaga, Crespo precisou substituir Ferraresi, suspenso após a expulsão no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Sem grandes opções no banco de reservas, o técnico argentino optou por colocar Sabino.

As principais novidades do São Paulo, por sua vez, estão no meio-campo. Pablo Maia ganha chance no lugar de Bobadilla, enquanto Rodriguinho substitui Alisson. Wendell também aparece com ala esquerdo na vaga de Enzo Díaz. No ataque, a dupla Ferreirinha e André Silva foi mantida.

O São Paulo, portanto, está escalado com: Jandrei; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Cédric Soares, Pablo Maia, Marcos Antônio, Rodriguinho e Wendell; Ferreirinha e André Silva.

O técnico argentino terá os desfalques de Lucas (estiramento na cápsula posterior do joelho direito), Oscar (fraturas nos processos transversos das vértebras L1, L2 e L3), Calleri (ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Lucca (lesão no músculo adutor da coxa esquerda), Ryan Francisco (cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) e Dinenno (já atuou por outra equipe na competição).

?? O Tricolor está escalado! ?? São Paulo x Athletico-PR

?? MorumBIS

? 19h30

? Copa do Brasil

?? Oitavas de final (duelo de ida) ? Amazon Prime

?? SPFC Play #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/TnEbMZ8eUi ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 31, 2025

Do outro lado, o técnico Odair Hellmann apostou em uma escalação alternativa, pensando já no próximo compromisso pela Série B. As principais trocas do treinador foram do meio para a frente, com a opção por apenas um atacante de ofício.

A escalação do Athletico-PR tem: Santos; Belezi, Habraão e Léo Pelé; Gastón Benavidez, Patrick, Riquelme, Dudu, Giuliano e Fernando; Alan Kardec.

O Furacão de Odair Hellmann não conta com os lesionados Aguirre, Raul, Madson, Julimar e Luiz Fernando, além de Esquivel (dores no joelho) e Léo Derik (desgaste).

São Paulo e Athletico-PR se enfrentam logo mais, às 19h30 (de Brasília), no Morumbis, no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil.

Ramon Abatti Abel (SC) apita a partida, auxiliado por Maira Mastella Moreira (RS) e Thiaggo Americano Labbes (SC). O VAR fica sob responsabilidade de Wagner Reway (SC).