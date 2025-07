São Paulo reencontra três rostos conhecidos contra o Athletico-PR; veja quem são

O São Paulo volta a campo nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), quando recebe o Athletico-PR, no Morumbis, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Além de decisivo, o embate reserva um componente especial: o reencontro do Tricolor com rostos conhecidos que hoje vestem a camisa do clube paranaense.

Atualmente, o elenco do Furacão conta com três jogadores que já passaram pelo São Paulo. O primeiro deles é o atacante Alan Kardec, que foi contratado em 2014, junto ao Benfica, e jogou no time paulista por três temporadas. Apesar de não ter levantado nenhuma taça, somou números regulares antes de se transferir ao futebol chinês: 94 jogos, 25 gols e oito assistências.

Prontos para o início da decisão nas oitavas de final da Copa do Brasil! ? Athletico Paranaense

?? MorumBIS

19h30

A lista de ex-tricolores do adversário ainda tem o meia Patrick. Após quatro anos no Internacional, ele se juntou ao São Paulo no início de 2022. Entretanto, teve passagem apagada de apenas um ano, com nove tentos, oito passes para gol e nenhum título conquistado em 55 partidas.

O último nome conhecido pelo torcedor tricolor é Léo Pelé, que registra a maior passagem pelo São Paulo dentre os três atletas citados. Contratado junto ao Fluminense em 2019, o zagueiro defendeu o clube paulista por quatro temporadas e entrou em campo 162 vezes. Também sem se sagrar campeão, virou alvo de críticas e se despediu em 2022, quando passou a defender o Vasco.