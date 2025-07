São Paulo quer levar 'efeito Crespo' para Copa do Brasil contra do Athletico-PR

O São Paulo recebe o Athletico-PR nesta quinta-feira, no MorumBis, às 19h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A expectativa é levar a boa fase do Brasileirão desde a chegada do técnico Hernán Crespo também para o mata-mata.

Com exceção da estreia, quando perdeu para o Flamengo, Crespo tem três vitórias e um empate na nova passagem pelo clube. Mesmo sem Calleri e Lucas e ainda perdendo Oscar, o técnico fez o time funcionar ofensivamente, com Marcos Antônio assumindo papel de criação junto aos alas, e Luciano como protagonista.

O camisa 10 são-paulino participou de gols em todos os jogos nos quais o São Paulo marcou com Crespo. São três gols e três assistências do jogador, definido pelo argentino como "anárquico". O ritmo, contudo, deve mudar para o jogo desta quinta-feira. Crespo não admite diretamente, mas entende que a maratona de jogos é o momento de "equilibrar energia".

"Num mata-mata, temos 180 minutos, não só 90, por isso temos que equilibrar as energias", afirmou o técnico do São Paulo. "Temos de analisar a situação. Temos jogadores pendurados, mas a ideia é sempre competir, sempre ganhar o jogo."

Baixa certa é Ferraresi, suspenso por ter sido expulso na última fase da Copa do Brasil, contra o Náutico. Ferreirinha e Alan Franco devem estar entre os titulares nesta quinta-feira, já que estão suspensos pelo Brasileirão e terão descanso na próxima rodada.

"Venho recuperando a parte física, com o grupo. No último jogo, iniciei a partida, espero dar sequência agora para ajudar a equipe", disse Ferreirinha, que foi essencial na vitória sobre o Juventude e marcou contra o Fluminense.

O atacante Dinenno não pode atuar na competição. Ele jogou por 12 minutos com a camisa do Cruzeiro, o que o impede de jogar por outro time na Copa do Brasil.

Do outro lado, está um Athletico-PR que é apenas o 11º da Série B. Passada metade do campeonato, o clube admite que pretende tratar os pontos corridos como prioridade para tentar uma recuperação e o retorno à elite.

"Vamos continuar conversando, avaliando o processo, mas a prioridade do Athletico é a Série B. A prioridade é subir para Série A. É claro que vamos tratar o jogo do São Paulo com a mesma seriedade, colocar os melhores jogadores que estejam nas melhores condições para que a gente consiga o resultado e passe de fase. Mas o foco e a energia são na Série B", disse o técnico Odair Hellmann.

O principal destaque do time é o veterano Alan Kardec, de 36 anos, com passagem pelo São Paulo entre 2014 e 2016. Ele é o vice-artilheiro do time paranaense na temporada, com nove gols. Na frente dele, está apenas Luiz Fernando, desfalque por lesão muscular na coxa esquerda.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X ATHLETICO-PR

SÃO PAULO - Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Cédric Soares, Bobadilla, Alisson e Wendell; Ferreirinha, Luciano e André Silva. Técnico: Hernán Crespo.

ATHLETICO-PR - Santos; Kauã Moraes, Belezi, Habraão, Léo e Fernando; Felipinho, Patrick e Zapelli; Mendoza e Viveros (Alan Kardec). Técnico: Odair Hellmann.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

HORÁRIO - 19h30 (de Brasília).

LOCAL - MorumBis, em São Paulo (SP).