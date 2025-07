Santos faz pior campanha de Brasileirão na era dos pontos corridos

O Santos vive, possivelmente, uma de suas piores fases nos últimos anos. No último sábado, o Peixe empatou com o Sport, por 2 a 2, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, e amargou o terceiro jogo consecutivo sem vencer na competição.

A equipe não sabe o que é vencer desde o último dia 16, quando bateu o Flamengo, por 1 a 0, na Vila Belmiro. De lá para cá, foram duas derrotas e um empate.

Vivendo um mau momento, o Santos faz, inclusive, a sua pior campanha de Brasileirão na era dos pontos corridos. A competição nacional é disputada em tal formato desde 2003.

Atualmente, o Peixe ocupa a 17ª posição na tabela, com 15 pontos somados - mesma pontuação do Vasco, primeira equipe fora do Z-4 . Em 16 partidas, a equipe praiana possui nove derrotas, com apenas quatro vitórias e três empates.

PARTIU MORUMBIS! ?? A nação santista segue garantindo os ingressos para mais uma importante partida na capital paulista. Compre o seu agora mesmo em https://t.co/auuNaEln0W! pic.twitter.com/ZRFL8dAUNr ? Santos FC (@SantosFC) July 30, 2025

A péssima campanha do Peixe na Série A preocupa a torcida, uma vez que é pior do que a de 2023, ano do rebaixamento. Naquela edição da competição, o time tinha 17 pontos após 16 rodadas, com quatro vitórias, cinco empates e sete derrotas.

Esse mesmo desempenho já havia se repetido em 2018 e 2008, quando o Peixe também acumulava 17 pontos após os 16 primeiros jogos.

Em busca da recuperação no Campeonato Brasileiro, o Santos volta aos gramados na próxima segunda-feira, quando contra o Juventude, no Morumbis. A bola rola a partir das 20h (de Brasília), pela 18ª rodada da competição nacional.