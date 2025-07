Santos assina acordo de licenciamento de imagem com joia da base

O Santos assinou um acordo de licenciamento de imagem com Kauan Basile. O atacante é uma das grandes promessas das categorias de base do clube.

A estratégia segue os moldes do que foi realizado com Neymar Jr., quando o presidente Marcelo Teixeira, em conjunto com a família do atleta, elaborou um projeto de carreira que evitou a saída precoce do então jogador de 14 anos para o Real Madrid, em 2006.

Desta vez, em parceria com as empresas NR Sports e Bruno Martins Sports, o Alvinegro Praiano estruturou um plano de carreira para Kauan, que está no sub-13.

Com o licenciamento de imagem do garoto, o Santos visa preservar a essência de um clube formador. Os pais Tatiana e André são peças consideradas importantes para contribuir com o crescimento do jovem atleta.

"Hoje, o Santos também está dando uma retaguarda, não apenas através do contrato que já existe, de formação, mas também com o de direito de imagem. Isso faz com que a gente direcione bem a carreira dele, trazendo parceiros e apoiadores que melhorarão a vida dele e da família", declarou Marcelo Teixeira.

"O Kauan está na fase da diversão, vamos colocar assim, sem tantas exigências, sem nós atribuirmos a ele tanta responsabilidade, porque é um jovem talento, completando agora 13 anos, mas já jogando com atletas de 14, 16 e isso é importante. Temos sempre que ter cuidado, mas se ele amadurecer, com seu talento, com essa oportunidade de disputar outras categorias, nós sabemos do potencial que tem", completou.

Com 13 anos completos no mês de junho, Kauan Basile vem ganhando oportunidades em categorias maiores, além do Sub-13. Na atual temporada, fez parte da campanha dos títulos do MICFootball Punta Cana, torneio internacional Sub-16 e da Alcans Cup Sub-14, com gol marcado na grande final. Em 2023, tornou-se o maior artilheiro da história de uma edição do Campeonato Paulista Sub-11.

"Sou muito feliz por jogar no Santos, um dos melhores clubes do mundo. É muito bom estar onde Neymar e tantos outros ídolos que eu tenho jogaram. Aqui me sinto na minha casa e, se Deus quiser, daqui alguns anos vou conseguir estrear no profissional e ajudar muito a Nação Santista", declarou o Menino da Vila.

"Tem sido bom sempre jogar com categorias acima. Você precisa ter mais físico, mais ritmo, força também é muito diferente e tem que ser esperto. Em todos os campeonatos que eu vou, meu maior objetivo é ser campeão. A melhor coisa é ser campeão. Não tem outra coisa que me faz tão feliz no futebol como ser campeão", finalizou.