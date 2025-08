Samuel Lino lamenta gol anulado em estreia pelo Flamengo: "Poderia ter sido perfeito"

O Flamengo perdeu do Atlético-MG por 1 a 0 nesta quinta-feira, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Maracanã. A equipe carioca contou com várias estreias, entre elas do atacante Samuel Lino. O jogador entrou no segundo tempo e teve boa atuação.

O jogador chegou a balançar a rede, mas o lance foi anulado por impedimento. Ele afirmou estar bem fisicamente e lamentou o resultado negativo.

"Me senti muito bem. No começo estava um pouco confuso por nunca ter atuado no Brasil. Estou bem fisicamente. Infelizmente não conseguimos a vitória, mas isso não vai mudar nossa mentalidade, de sempre buscar o ataque. Poderia ter sido uma estreia perfeita, com gol", disse em entrevista ao SporTV.

Flamengo e Atlético-MG vão decidir uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Os rubro-negros precisam vencer por dois gols de diferença para seguir na competição.