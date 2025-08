Flamengo: Lino lamenta gol anulado e se diz confuso com futebol brasileiro

Samuel Lino quase salvou o Flamengo na sua estreia: ele chegou a ir às redes no jogo contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, mas teve seu gol anulado por impedimento e não conseguiu evitar o 1 a 0 para os mineiros no Maracanã. Após o duelo, ele lamentou o acontecido.

Uma pena, podia ser uma estreia com um gol, sendo um gol de empate o que ia impedir a derrota, mas hoje não pôde ser. Quem sabe no próximo. Vou trabalhar pra isso. Samuel Lino, ao SporTV

Samuel Lino ainda admitiu que está confuso na volta ao Brasil. Ele não chegou a atuar profissionalmente antes de ir para a Europa, chegou nesta semana ao Flamengo — vindo do Atlético de Madri — e pouco treinou antes de entrar em campo hoje.

Me senti muito bem. Ali no começo ainda estava um pouco confuso, é muito novo o Brasil, o campeonato aqui, nunca joguei no Brasil profissionalmente. E depois eu fui me adaptando, fui melhorando e estou me sentindo bem fisicamente. Hoje a gente não pôde sair com a vitória, mas esse resultado de 1 a 0 não vai mudar nossa mentalidade de ir fora e buscar a classificação. Samuel Lino

Atlético-MG vence e larga na frente

O Atlético-MG venceu o Flamengo por 1 a 0 e pode até empatar na volta, em casa, para ir às quartas de final da Copa do Brasil.

O gol do jogo foi marcado por Cuello. Ele aproveitou erro na saída de bola da zaga do Flamengo, interceptou passe de Léo Pereira para Léo Ortiz e balançou as redes.

A partida marcou três estreias no Flamengo: Samuel Lino, Saúl e Emerson Royal, contratados nas últimas semanas, entraram em campo ao longo do segundo tempo.

Lino foi às redes no último minuto do jogo, mas teve o gol anulado. Ele recebeu cruzamento da direita e, sem goleiro, mandou para o gol, mas estava avançado.

O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira. As equipes se enfrentam a partir das 19h (de Brasília), na Arena MRV.