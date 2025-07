Rubens é anunciado no russo Dínamo de Moscou após Atlético-MG negociar com o Porto

O lateral-esquerdo/meia Rubens já sabe onde atuará na próxima temporada. Depois de ficar muito perto de ser negociado ao Porto, o jogador foi oficializado nesta quinta-feira pelo Dínamo de Moscou, da Rússia, que cobriu a proposta financeira dos portugueses em acordo até 2030.

"O Dínamo de Moscou e o clube brasileiro Atlético Mineiro acertaram a transferência de Rubens Antonio Dias, que assinou contrato com os azuis e brancos até o verão de 2030", oficializou o Dínamo. O jogador escolheu vestir a camisa 44 do clube russo, número que iniciou sua carreira.

"Estou muito feliz por estar no Dínamo. Sempre quis me testar em outro campeonato. Quero mostrar tudo o que sou capaz em campo, ter uma boa temporada e alcançar meus objetivos", celebrou o jogador, que buscou informações do clube com os compatriotas Bitello e Arthur.

"Sou um jogador forte e potente, com boa velocidade. Frequentemente me envolvo em ações ofensivas e consigo ajudar a equipe. Estou me sentindo bem, fiz um treino de jogo, então estou em ótima forma física. Acho que posso começar a jogar imediatamente. Tudo depende da comissão técnica", disse, já colocando-se à disposição.

No começo do dia, o clube mineiro já havia anunciado o desfecho nos negócios e desejou boa sorte a Rubens. "O Atlético acertou a transferência do meia Rubens para o futebol russo. Formado na base do Galo, o atleta disputou 152 jogos com a camisa alvinegra e marcou nove gols, tendo conquistado seis títulos: Campeonato Brasileiro (2021) e Campeonato Mineiro (2021, 22, 23, 24 e 25)", revelou o clube mineiro.

"Rubens se notabilizou pela força, técnica e entrega total dentro de campo. Ele chegou ao Clube em 2016 para defender o time sub-15. Sua estreia no time profissional foi em 7 de março de 2021, na goleada por 4 a 0 sobre o Uberlândia, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. O Galo agradece ao atleta pelo respeito à camisa e deseja boa sorte no novo desafio. Pra cima, Rubinho!"

O jogador usou as redes sociais para se despedir. "Defender as cores do Galo por quase 10 anos foi a realização de um sonho. Aquele sonho que toda criança tem de representar o torcedor dentro de campo, ainda mais sendo o clube do meu coração. Mas, nas vida temos momentos em que precisamos nos despedir. Tenho certeza que não é um adeus, mas apenas um até breve", escreveu o jogador, convicto em um retorno.

"Deixo o Atlético hoje sabendo que dei sempre o melhor de mim para retribuir todo o acolhimento e carinho que sempre recebi desde o meu primeiro dia no clube, lá em 2016. Amadurei como atleta e como ser humano aqui dentro. Hoje saio mais preparado para um novo desafio que chega em minha carreira. Mas isso tudo, claro, só foi possível graças ao Clube Atlético Mineiro", enfatizou.

Mesmo na Europa, garante que jamais esquecerá de Belo Horizonte. "O clube estará para sempre no meu coração, mesmo agora mais distante. Seguirei sempre na torcida para que venham mais títulos e conquistas. Graças a Deus consegui viver isso e sei o quanto é prazeroso erguer uma taça por essa instituição. Uma sensação única e difícil de explicar. Muito obrigado a todos envolvidos neste processo, desde os funcionários, comissão técnica, companheiros e ex-companheiros, staff e diretoria. Obrigado, Galo!."