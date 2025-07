Roger assume responsabilidade por derrota e acredita em virada na Copa do Brasil

O Internacional sofreu um duro golpe nesta quarta-feira. Atuando no Beira-Rio, o Colorado foi derrotado por 2 a 1 pelo Fluminense, e largou atrás nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Roger Machado assumiu a responsabilidade pelo revés em casa.

"Simplesmente não funcionamos coletivamente, ou, então, funcionamos pouco. Individualmente, também tivemos muitos atletas abaixo. Porém, nada está definido. Pelo fato de não avaliar individualmente, já assumo toda a responsabilidade do resultado todo nas minhas escolhas, nas minhas decisões durante o jogo", disse Roger.

Classificação possível

Apesar do mau resultado, Roger ainda disse acreditar na classificação do Inter. Agora, o Colorado precisa buscar uma vitória no Maracanã, na semana que vem, para continuar sonhando com a vaga na próxima fase.

"Essa equipe já demonstrou coragem em muitos momentos críticos. Vamos buscar corrigir os erros e reverter a desvantagem. O torcedor pode escolher acreditar, mas nós temos o dever de acreditar sempre", argumentou Roger.

Ricardo Duarte / Internacional

O jogo de volta entre Internacional e Fluminense é na próxima quarta-feira (06), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Para continuar sonhando com a classificação, o time gaúcho deve vencer o jogo para se manter vivo com chances de avançar.