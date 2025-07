Renato Gaúcho rebate críticas sobre má fase e valoriza vitória do Fluminense

Na noite da última quarta-feira, o Fluminense bateu o Internacional por 2 a 1, no Beira-Rio, e venceu o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O triunfo foi o primeiro da equipe de Renato Gaúcho após a Copa do Mundo de Clubes.

Antes da partida, o Tricolor Carioca amargava uma série de quatro derrotas consecutivas. O treinador do Fluminense desabafou sobre a fase e as críticas que o time vinha recebendo.

"O problema do Brasil é que é difícil fazer futebol. Até três semanas atrás nós tínhamos um excelente plantel e uma excelente comissão técnica. Bastou voltar ao Brasil, ter três ou quatro resultados negativos que ninguém é bom. Esse é o problema do futebol brasileiro. Não é desculpa. O Fluminense foi um dos últimos brasileiros a voltar. Quase todos os clubes tiverem uma pré-temporada e recuperaram seus jogadores. O Fluminense a cada três vezes entra em campo, e é uma decisão todos os jogos", disse Renato, em coletiva após o jogo.

"Da noite para o dia todo mundo passou a não ser bom. Amanhã todo mundo volta a ser bom. O pior de tudo é que nós temos um presidente nota mil, está sempre presente com a gente, é um amigo meu. Aí tem gente que me coloca contra ele, (diz) que eu reclamo que não tenho reforços. É um amigo e um grande presidente", continuou.

Vitória importante com apoio da torcida Tricolor em Porto Alegre! VAMOS, FLUMINENSE! ?? Sábado é dia de Maraca >> https://t.co/1evH5IuIhW pic.twitter.com/U6ALn6rZ1L ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 31, 2025

Renato valorizou a vitória do Fluminense, que saiu em vantagem para o jogo de volta, marcado para acontecer na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O treinador afirmou que era importante que a equipe voltasse a competir.

"A gente sempre respeitou o Internacional, que tem uma grande equipe e um grande técnico, que é o Roger. É sempre muito difícil enfrentar o Internacional aqui ou em qualquer outro lugar. Mas eu falei para os meus jogadores que é uma partida de 180 minutos, que nós tínhamos que voltar a competir. Voltar a competir da maneira que nós competimos no Mundial, da maneira que principalmente nós ficamos concentrados durante os 90 minutos", comentou.

"Era o que estava faltando. Nós enfrentamos o Cruzeiro, fomos melhores, perdemos o jogo. Enfrentamos o Flamengo, fomos muito bem, perdemos o jogo. Enfrentamos o Palmeiras, fomos melhores, perdemos o jogo. Estava faltando um pouco de concentração. O São Paulo foi melhor e mereceu ganhar da gente", completou.

A equipe carioca, agora, tem pela frente o duelo contra o Grêmio, que acontece neste sábado, no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h (de Brasília).