Prancheta do PVC: Controle do meio fez Corinthians vencer Palmeiras

A incapacidade do Palmeiras de marcar os quatro jogadores de meio-campo do Corinthians foi determinante para a vitória alvinegra no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, por 1 a 0, analisou PVC, no Fim de Papo.

Com a vitória, o Corinthians joga pelo empate na volta, que será disputada na próxima quarta (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O Palmeiras precisa vencer por um gol de diferença para levar a partida para os pênaltis ou por diferença maior para avançar.

O Corinthians jogou com um losango no meio-campo: Raniele, Martínez, Carrillo e Garro, que encosta nos atacantes. E o Palmeiras faz uma saída de três homens em que o Aníbal vem por dentro, o Gómez vai para a direita e o Fuchs para a esquerda. Isso saiu direito. O que não sai direito, muitas vezes, é a quebra de ritmo.

O Palmeiras sobe e faz marcação individual sem sobra. Fica todo mundo no mano a mano. Quando você quebra a primeira linha, o Palmeiras passa a correr atrás como maluco [...] principalmente atrás dos quatro do meio-campo, enquanto eles têm perna. [...] E o Palmeiras recupera a bola e devolve.

Paulo Vinicius Coelho

