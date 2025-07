'Poupar sim, rifar não': Como SPFC deve encarar a Copa do Brasil?

O São Paulo deve poupar o time titular na Copa do Brasil priorizando o Campeonato Brasileiro? Na Live do Clube, Arnaldo Ribeiro e Renan debateram o tema.

Nas oitavas da Copa do Brasil, o São Paulo encara o Athletico Paranaense. O jogo de ida, no Morumbis, é hoje (31), às 19h30 (de Brasília). A volta está marcada para a próxima quarta (6), na Arena da Baixada, no mesmo horário. Entre as partidas, o time tricolor encara o Inter no Brasileirão.

Espero um time mais mexido, o que não quer dizer rifar a competição. [...] Para mim, a Copa do Brasil seria a opção desde o início, desde que tinha o Zubeldía, com a direção firmando isso. Aí, seria mais fácil essa decisão [de poupar]. Desde o início é a frente alternativa e se continuar passando continuará sendo, até a gente ter uma [chance real].

É difícil, claro que é, porque dá dinheiro, é uma possibilidade de título, foi só isso que o São Paulo conseguiu nos últimos tempos. Mas até por isso [...] a Copa do Brasil não é uma necessidade completa, de título inédito como já foi. E a Libertadores se impõe. Então, mesmo se não ganhar hoje, eu manteria o plano de time alternativo em Curitiba.

Arnaldo Ribeiro

A maturidade [do torcedor] passa por entender o ano que o São Paulo está enfrentando. E o que é um título para um time? Se o São Paulo chegar à Libertadores via Campeonato Brasileiro, não vai ter um título na sala de troféus, mas é uma vitória. [...] E qual é o modo mais fácil de se chegar na Libertadores? É pelo Brasileiro. [...] Pelas outras vias é só com o título, e é muito mais difícil. Aí, entra a maturidade do torcedor de entender o que é possível para o ano.

Renan Teixeira

