Áudio fez Justiça incluir presidente da CBF em investigação; MP foi contra

Uma mensagem em áudio foi o elemento que levou a Justiça a incluir o presidente da CBF, Samir Xaud, como um dos alvos da operação da Polícia Federal que apura crimes eleitorais e possível compra de votos em Roraima.

A investigação tem como foco principal a atuação do casal Renildo e Helena Lima, a Helena da Asatur. Ele é empresário do ramo dos transportes, e ela, deputada federal pelo MDB-RR.

Segundo o UOL apurou, o Ministério Público foi contra incluir Samir na operação da PF. Mas a Justiça Eleitoral de Roraima atendeu pedido da polícia e o pôs na investigação.

Houve buscas na sede da CBF, nas residências de Samir no Rio e em Boa Vista. Nada foi apreendido, segundo fontes próximas ao cartola.

O começo da história está na prisão do empresário Renildo em 2024, com R$ 500 mil. Parte do dinheiro estava em sua cueca. E segundo uma denúncia, os valores seriam usados para compra de votos na eleição municipal daquele ano.

O UOL apurou também que a investigação sobre o caso se deparou com uma mensagem de áudio de Renildo para um vereador. E aí veio a menção a Samir:

"Agora nós estamos mais fortes, graças a Deus, porque eu e a Helena tivemos o cuidado de colocar nas superintendências políticas aqueles que já foram testados nas urnas e bem votados, por exemplo, o Samir teve 5 mil votos, então, pelo menos 500 ele consegue".

Os votos conseguidos por Samir foram na eleição para deputado federal em 2022. Não se elegeu, virou suplente na Câmara. Helena, do mesmo partido, conseguiu um mandato.

Samir foi secretário-adjunto de Saúde de Boa Vista, entre maio de 2024 e março deste ano. No meio disso, veio a reviravolta política na CBF que o colocou no poder.

O caminho visto pela Justiça que poderia trazer o presidente para essa investigação é checar se houve uso de função pública para favorecimento eleitoral.

Além disso, a tentativa é apurar a existência de abuso de poder e captação ilícita de votos.

Um trecho da decisão que autorizou a operação, a qual o UOL teve acesso, apontou que não há outros elementos que liguem Samir Xaud ao caso.

"Imperioso é concluir que, ainda que não constem nos autos outras conversas diretas envolvendo o investigado na operacionalização do esquema, sua nomeação integrava a estratégia do grupo liderado por Maria Helena e Renildo para ampliação de influência política por meio da máquina administrativa, o que reforça a necessidade de aprofundamento investigativo".

A operação de hoje fez buscas e apreensões, além de bloquear R$ 10 milhões ligados aos investigados. Não há informação de que qualquer patrimônio de Samir tenha entrado nesse montante.

A decisão mais recente foi sigilosa. Mas o Ministério Público opinou pelo deferimento dos pedidos cautelares e da busca e apreensão apenas em relação a Helena e Renildo e também aos setores empresariais vinculados a eles.

Isso envolveria, por exemplo, a empresa Asatur, que entrou no codinome político da deputada (Helena da Asatur) e que já patrocinou o campeonato estadual de Roraima.

Não houve recomendação do MP para que a operação abrangesse o presidente da CBF, nem outros sete investigados. Samir deve recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral para pedir a exclusão da investigação neste caso, usando o parecer do MP.

Menos de meia hora na CBF

A CBF informou que os agentes da Polícia Federal chegaram à sede da entidade às 6h24 de hoje e saíram Às 6h52. Nenhum equipamento ou material foi levado.

"É importante ressaltar que a operação não tem qualquer relação com a CBF ou futebol brasileiro e que o presidente da entidade, Samir Xaud, não é o centro das apurações", disse a CBF, em nota.

Reforçou ainda que "o presidente Samir Xaud permanece tranquilo e à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários".

Já Helena da Asatur disse em nota que "que foi surpreendida com a notícia e esclarece que jamais foi notificada a prestar esclarecimentos às autoridades competentes". "Causa perplexidade a adoção de medidas tão gravosas sem que tenha havido a apresentação de fatos concretos que as justifiquem", prosseguiu.