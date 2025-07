Paulo Borrachinha descarta interesse de lutar no UFC Rio: "Card pequeno"

Dono de uma personalidade forte, Paulo Costa aparentemente nunca ligou muito para o que a opinião pública tem a dizer sobre ele. E suas recentes declarações corroboram tal comportamento. Após gerar um grande debate quando afirmou que não precisa do apoio do público brasileiro, 'Borrachinha' foi além e, agora, descartou qualquer tipo de interesse em lutar no próximo evento do Ultimate sediado em seu país natal: o UFC Rio.

Apesar de ainda não anunciado oficialmente, a tendência é que a maior liga de MMA do mundo desembarque na 'Cidade Maravilhosa' no dia 11 de outubro. Apesar de manifestar sua intenção de voltar a competir ainda nesta temporada, Borrachinha descartou o UFC Rio, em sua visão, um evento de menor porte se comparado aos cards numerados de 'PPV' da empresa.

"Não (faz sentido lutar no UFC Rio). Me tira dessa. Não faz sentido nenhum. É um card pequeno e tal. Bom, eu não acho que, pelo o que eu ganho, o UFC vai me colocar lá. É, (ganho) bem (risos)", declarou Paulo, em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight.

UFC Rio

Por mais que ainda não tenha anunciado oficialmente seu retorno para o Brasil, o Ultimate já negocia algumas lutas para o card do UFC Rio. Alguns representantes do 'Esquadrão Brasileiro', neste caso, os 'atletas da casa', já foram encaminhados para entrarem em ação no dia 11 de outubro. Nomes como Vitor Petrino, Jhonata Diniz, Julia Polastri e Lucas Fenômeno devem pintar no evento da 'Cidade Maravilhosa'. O show ainda não tem, porém, um 'main event' definido.

