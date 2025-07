Palmeiras precisa de feito inédito com Abel para reagir na Copa do Brasil

A música preferida de Abel Ferreira ("Palmeiras é o time da virada") promete embalar o alviverde desde os primeiros minutos do clássico contra o Corinthians na próxima quarta-feira, no Allianz Parque. O clube, porém, busca uma virada inédita na Copa do Brasil sob o comando do português após a derrota por 1 a 0, ontem, na Neo Química Arena.

O que aconteceu

Desde a chegada de Abel, o Palmeiras acabou eliminado após perder o jogo de ida da Copa do Brasil. Aconteceu nas edições de 2022 a 2024. Em 2021, o time caiu nos pênaltis para o CRB após vencer na ida e perder na volta. Em 2020, foi campeão.

Além disso, todos os tropeços aconteceram em jogos fora de casa. O Palmeiras perdeu para o São Paulo em 2022 e 2023, ambos por 1 a 0, e para o Flamengo, por 2 a 0, no ano passado.

O desempenho também coloca em cheque a força do time no Allianz Parque. O Palmeiras chegou mais perto em 2022, quando venceu por 2 a 1 e conseguiu levar a disputa para os pênaltis, mas acabou eliminado. O Alviverde perdeu para o Tricolor por 2 a 1 na volta de 2023 e venceu o Fla apenas por 1 a 0 em 2024.

A questão anímica também pode ser uma dor de cabeça, especialmente após Abel se mostrar "desiludido". O português encerrou a coletiva de ontem de forma cabisbaixa, mas Lucas Evangelista negou qualquer abatimento.

O Palmeiras precisa continuar trabalhando. Jogos de três em três dias, às 21h30... Vamos arranjar soluções dentro do elenco. Se vierem jogadores, ótimo. Se não vierem, arranjaremos soluções. Nossos adversários não estão dentro do Palmeiras. Estou desiludido com o que vi, estou triste. Abel Ferreira

[Abel Ferreira] Está triste com a derrota, óbvio, é normal, a gente vai sentir um pouquinho do luto, mas não vai resolver nada ficar chorando pelo leite derramado, mas a gente não está desanimado. A gente está otimista, sabe da nossa força na nossa casa e vamos brigar para reverter a situação dentro de casa. Lucas Evangelista

Palmeiras e Corinthians se enfrentam na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O Alviverde busca um triunfo por dois gols de saldo, enquanto o Alvinegro precisa de um empate para ir às quartas.

Antes, as duas equipes entram em campo pelo Brasileirão. O Corinthians encara o Fortaleza, domingo, às 16h, enquanto o Palmeiras enfrenta o Vitória, no mesmo dia, às 19h30.