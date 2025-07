Palmeiras vence o Juventude e avança à semifinal do Brasileirão sub-20

Nesta quinta-feira, o Palmeiras venceu o Juventude por 3 a 1 em jogo único das quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-20 e avançou à semifinal. Rodrigo, Thalys e Marcio Vitor marcaram os gols do Verdão, enquanto Bernardo fez para o Jaconero, na Arena Barueri. Líder na primeira fase, o Verdão garantiu o mando de campo no mata-mata.

As Crias da Academia agora enfrentam o Cruzeiro na semifinal, que também é disputada em jogo único. A Raposa avançou depois de eliminar o Flamengo. As equipes empataram por 1 a 1, e as Crias da Toca asseguraram a vaga, levando a melhor nos pênaltis, por 4 a 3.

Os detalhes das semifinais ainda serão definidos pela CBF.

Os gols do jogo

O Palmeiras abriu o placar cedo. Aos sete minutos, Riquelme Fillipi cobrou falta da entrada da área e mandou direto para o gol obrigando o goleiro do Juventude, Joaquim, a espalmar. Rodrigo, no rebote, bateu da pequena área e colocou as Crias da Academia em vantagem.

Aos 33, Thalys chegou na área, finalizou e a bola bateu no braço de Kauã Costa. Inicialmente, o árbitro assinalou uma falta fora da área, mas o assistente indicou a falta dentro da área. E, então, o pênalti foi marcado. O próprio camisa 9 foi para a cobrança e ampliou o marcador, aos 35.

O Juventude diminuiu aos 27. O árbitro marcou um pênalti para o time de Caxias do Sul, alegando um toque no braço de Márcio Vitor. Bernardo, na cobrança, estufou a rede de Aranha. Nos acréscimos, Marcio Vitor foi lançado no ataque, driblou a marcação e fechou o placar do jogo, garantindo a vitória do Verdão.