Palmeiras vê prejuízo severo por decisões da arbitragem no clássico e envia ofício à CBF

O Palmeiras enviou nesta quinta-feira um ofício à Comissão de Arbitragem da CBF com questionamento em relação ao trabalho da equipe de arbitragem - incluindo o VAR - no dérbi disputado na quarta-feira, na Neo Química Arena, e vencido pelo Corinthians.

O clube, em um primeiro momento, não faria a reclamação formal, mas mudou de ideia porque considera que foi severamente prejudicado no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O Palmeiras exige explicações sobre decisões tomadas em lances cruciais da partida pelo árbitro de campo Wilton Pereira Sampaio e por Braulio da Silva Machado, que ficou no comando do VAR durante o clássico.

Dirigentes, jogadores e Abel Ferreira se revoltaram com a permissividade do árbitro com as faltas cometidas por Raniele, com um pênalti não marcado em Lucas Evangelista, com a marcação da penalidade de Gustavo Gómez em Memphis Depay - batida por Yuri Alberto e defendida por Weverton - e, principalmente, com a decisão do VAR, comandado pelo catarinense Braulio da Silva Machado.

A tecnologia que traçou a linha decidiu anular o gol de Maurício ao enxergar impedimento de Gustavo Gómez na jogada.

"Vocês sabem que a qualidade da tecnologia que temos para avaliar estas linhas, já falei minha opinião várias vezes. Estamos no século 21, e trabalhamos com ferramentas do século passado", reclamou o técnico Abel Ferreira depois do dérbi.

O Palmeiras entende não ser coincidência não ter vencido nenhum dos últimos sete jogos apitados por Wilton Pereira Sampaio.

"Estou desiludido com aquilo que vi, estou triste", foram as últimas palavras do técnico na coletiva após a derrota por 1 a 0 que deixou o Palmeiras em desvantagem no confronto das oitavas da Copa do Brasil com o maior rival.