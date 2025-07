Palmeiras terá que fazer do Allianz fortaleza para reverter prejuízo na Copa do Brasil

A relação do Palmeiras com o Allianz Parque foi pauta há algumas semanas devido à dificuldade da equipe de vencer lá pelo Campeonato Brasileiro, algo que só veio acontecer no último dia 20, na vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG. Essa relação tem melhorado e o Verdão está invicto em sua casa há três jogos.

Nos próximos dias, o clube terá que fortalecer ainda mais seu vínculo em casa com os torcedores para tentar reverter o prejuízo na Copa do Brasil. Na última quarta-feira, o Palmeiras perdeu por 1 a 0 do Corinthians e largou em desvantagem nas oitavas de final. As equipes se enfrentam no próximo dia 6, no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília).

De modo geral, considerando todas as competições, o Palmeiras tem um retrospecto positivo no local. Em 17 jogos, são dez vitórias, cinco empates e duas derrotas. Como mandante, o Verdão ainda tem três jogos na Arena Barueri, com duas vitórias e uma derrota.

"Foi um jogo dividido. Não tem nada a ver com o Corinthians, jogou o que tinha que jogar, bom ambiente a puxar. Isso que espero que nossos torcedores na nossa casa, no Chiqueiro, nos ajudem", projetou Abel Ferreira.

Além de buscar tentar, o Palmeiras terá que superar um obstáculo importante: o próprio gramado. O campo de jogo foi alvo de críticas do técnico Abel Ferreira e do capitão Gustavo Gómez depois da vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, no último sábado. O local deve passar por reforma, mas apenas ao término da temporada.

O Palmeiras também quer esquecer o reencontro com o rival no Paulista, quando o Timão venceu em pleno Allianz Parque, por 1 a 0, logo no jogo de ida, ficando com o título do Paulista depois de empate sem gols na Neo Química Arena.