Palmeiras tem maior jejum sem vencer o Corinthians como visitante desde 2020

O Palmeiras já não vence o Corinthians há cinco jogos na Neo Química Arena. Nesta quarta-feira, o Verdão saiu com a derrota por 1 a 0, em jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto foi inédito no torneio. Com isso, amarga o maior jejum desde 2020 se vencer o rival como visitante.

A última vitória palmeirense em território corintiano foi em agosto de 2022, quando o Palmeiras venceu o Corinthians, por 1 a 0, com gol contra do volante Roni. O duelo, na oportunidade, foi válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano.

Depois disso, jogando na Neo Química Arena, o Palmeiras tem três empates e duas derrotas. Os placares de igualdade foram pela fase de grupos do Paulista de 2023 (2 a 2), pelo Brasileiro de 2023 (0 a 0) e no segundo jogo da final do Paulista de 2025 (0 a 0).

Enquanto os reveses foram pelo Brasileiro de 2024 (2 a 0) e, por fim, ida das oitavas da Copa do Brasil desta temporada. Esse, portanto, é, também o maior jejum do técnico Abel Ferreira sem vencer o Timão em território adversário.

O último maior jejum desse foi entre 2018 e 2020, quando o Palmeiras ficou quatro jogos sem vencer na Arena. Naquele período, foram dois empates: pelo Brasileiro de 2019 (1 a 1) e no jogo de ida da final do Paulista de 2020, vencido pelo Verdão (0 a 0), e duas derrotas: pelo Brasileiro de 2018 (1 a 0) e pela fase de grupos do Paulista de 2020 (1 a 0).

O Palmeiras terá a chance de reverter esse placar na próxima quarta-feira, dia 6 de agosto. O jogo de volta acontece a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.