Palmeiras prejudicado? Colunistas debatem áudio do VAR após Dérbi polêmico

Diante da divulgação do áudio do VAR, o Palmeiras foi prejudicado no clássico contra o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil?

No UOL News Esporte, os colunistas Arnaldo Ribeiro, Danilo Lavieri e Walter Casagrande debateram o lance e repercutiram a decisão do árbitro de vídeo de anular o gol de Mauricio após desvio de Gustavo Gómez.

Arnaldo: Não tenho convicção do impedimento do Gustavo Gómez

Acho bizarro. Eu tenho convicção nenhuma dessa posição ilegal do Gustavo Gómez nessa batida de falta. Mas, pra mim, não mudou absolutamente nada desde que foi introduzida essa tecnologia de VAR. O prejudicado da vez é o Palmeiras, mas não vou corroborar o discurso do Abel porque é um discurso muito fiado em resultados ruins, porque o Palmeiras também já foi favorecido, entre aspas, por linha do VAR 500 vezes.

Arnaldo Ribeiro

Lavieri: Arbitragem foi decisiva no Dérbi

O lance é totalmente inconclusivo — não dá para ter certeza que aquilo estava em impedimento. Eu já tinha falado isso no Posse de Bola para Fluminense x São Paulo, para Ceará x Cruzeiro, então não é que estou falando especificamente desse lance, mas esse VAR, do jeito que ele é traçado, a gente nunca consegue ter a certeza.

E outra: a gente olha o frame na tela, não dá para saber se é o frame ideal, porque a bola já tinha saído do pé do Aníbal. Se você voltar um frame, um milésimo de segundo pode fazer a diferença na análise da linha. Então, é muito complicado a gente confiar nessa imagem para definir o gol ou não. Para mim, a arbitragem foi decisiva.

Danilo Lavieri

Casão: Acho que foi gol do Palmeiras, mas o Abel...

O Abel continua jogando com as palavras, só que de uma forma sutil. Por exemplo, ontem, o mesmo VAR que deu o pênalti, anulou o gol do Palmeiras. O que tem a ver uma coisa com a outra? Não foi pênalti? A canela do Memphis, a meia estava rasgada. Claramente, nas imagens, o Gustavo Gómez perdeu o tempo da bola, enquanto o Memphis estava chutando, ele estava solando a canela do Memphis.

Eu acho que foi gol do Palmeiras. Sou contra anular gols que não dá pra saber claramente se está impedido. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque o VAR deu pênalti que depois ele é obrigado a dar qualquer gol ou expulsar alguém do outro time ou validar um gol que não foi. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E o Abel sempre puxa uma comparação pra tentar colocar como se o adversário tivesse sido favorecido.

Walter Casagrande

