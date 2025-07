Palmeiras foi prejudicado contra o Corinthians? Colunistas são unânimes

A vitória do Corinthians sobre o Palmeiras no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, foi marcada por um lance polêmico. No Fim de Papo, Juca Kfouri e Paulo Vinicius Coelho avaliaram se o gol de Maurício, que empataria a partida para o time alviverde foi bem anulado.

Outro lance polêmico foi um pênalti marcado a favor do Corinthians no primeiro tempo, com auxílio do VAR. Yuri Alberto desperdiçou a penalidade, parando em grande defesa de Weverton.

Com a vitória, a equipe alvinegra joga pelo empate na volta, que será disputada na próxima quarta (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O Palmeiras precisa vencer por um gol de diferença para levar a partida para os pênaltis ou por diferença maior para avançar.

Juca: VAR dos tempo de fogão à lenha

Nesta medida, como o VAR dos tempos do fogão à lenha da CBF é inconclusivo, para mim [a decisão] é pró-gol. Se há um impedimento ali, é milimétrico. E se o VAR é esta lambança, que dê o gol.

Juca Kfouri

PVC: Erro grave de arbitragem

A gente assiste à Premier League e ao Mundial de Clubes e nessa jogada, com impedimento semiautomático e linhas mais largas, não é impedimento. E a impressão é que a linha é traçada no braço e não no ombro. Se for no ombro, é gol legal. Acho que tem um erro de arbitragem grave, que interfere no resultado do jogo e pode interferir na classificação.

Paulo Vinicius Coelho

