Palmeiras envia ofício à CBF e cobra explicações sobre a atuação da equipe de arbitragem

O Palmeiras não aprovou a atuação da arbitragem no clássico contra o Corinthians, na última quarta-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Verdão saiu derrotado por 1 a 0, na Neo Química Arena, teve um pênalti contra e um gol anulado. Nesta quinta-feira, o clube enviou um ofício à Comissão de Arbitragem da CBF questionando o trabalho do árbitro de campo e do VAR.

O clube entende que foi severamente prejudicado e quer explicações sobre decisões tomadas pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio, e pelo VAR, Braulio da Silva Machado, em lances considerados cruciais da partida.

No primeiro tempo, Wilton Pereira Sampaio marcou um pênalti de Gustavo Gómez em cima de Memphis Depay. Weverton defendeu a cobrança de Yuri Alberto. Já na etapa final, o árbitro anulou o que seria o gol de empate do Palmeiras, marcado por Mauricio, alegando impedimento na jogada.

O Corinthians fez 1 a 0 aos 33 minutos do segundo tempo, com Depay. Cerca de três minutos depois, o Palmeiras respondeu e balançou a rede com Mauricio, que bateu para o gol após uma assistência de Gómez, de cabeça. Contudo, a revisão do VAR indicou que o zagueiro estava em posição irregular.

Após a partida, o técnico Abel Ferreira ainda reclamou de dois possíveis pênaltis que não foram marcados: um de Raniele em cima de Vitor Roque e outro de Carrillo, por um empurrão em Lucas Evangelista. Ambos ainda no primeiro tempo.

Palmeiras e Corinthians voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, dia 6 de agosto. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.